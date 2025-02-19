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 | Mutluhan Yildiz

İstanbul kar teyakkuzunda! Metro seferleri uzatıldı, ek seferler getirildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı kendini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, cuma günü için de ek önlemler üzerinde durulduğunu belirten İmamoğlu, araçlarını kullanamayan vatandaşlar için metro ve tramvay seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 19:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Akşama doğru şiddetini artıran kar, özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere birçok ilçeyi beyaza bürüdü.

İstanbul Valiliği, şehir genelinde devam eden kar yağışıyla ilgili alınan önlemleri duyurdu. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kısa mesaj (SMS) göndererek dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Meteoroloji uzmanları ise kar yağışının üç gün boyunca süreceğini ve olası aksaklıklara karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışının 24 Şubat Pazartesi akşamına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İMAMOĞLU AKOM'DAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da cuma günü öğleden sonrası ve hafta sonu için yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Tuzlama işlemleri devam ediyor, yarın okulların tatil edilmesi de doğru bir karar oldu. Yarın da cuma günü için bir karar verilecektir.

Şu an itibariyle sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde İstanbul'da tıkalı bir yol yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok, bütün yollar açık. Küreme araçları görevlerinin başında çalışmakta.

Evsizlere kış hizmetini arkadaşlarım etkin bir şekilde yapıyor ve gerek anlaşmalı otellerde ve gerekse sahip olduğumuz merkezlerde evsiz kardeşlerimize yardımlarımızı yapıyoruz. Sadece barınma değil yeme içme ve ilaç ihtiyacına kadar hizmetlerimiz sürdürülüyor.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri için hayvansever vatandaşlarımızı sokak hayvanlarıyla ilgilenileceği konusunda bilgi vermek isterim.

Şehir hatlarıyla ilgili olarak boğaz trafiğinde iptaller olmuştur. Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki üç dört günlük süreç için çalışmalarımız sürecek vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili konuştu: 'Tıkalı bir yol yok'

TOPLU TAŞIMADA EK ÖNLEMLER!

Kritik noktalara mobil malzeme ve kumanya dağıtımları yapılacak. Özellikle yoğun yolcu trafiği olan metrolar gibi yerlerde ısınma noktaları oluşturulacak. Eğer uzun süreli trafik sıkışıklığı yaşanırsa, mobil tuvaletler de destek verecek. Ayrıca, araçlarını alamayan vatandaşlar için metro ve tramvay seferleri saat 2'ye kadar hizmet verecek ve ek seferler koyulacak. İETT ve şehir hatları da ihtiyaç durumunda katkı sunacak.

Son olarak, kamu kurumlarında çalışan engelli ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel ile hamile çalışanların özel durumlarına yönelik uyarılar yapıldı. Tüm bu tedbirlerle, vatandaşlarımızın güvenli şekilde evlerine ulaşması için gereken tüm önlemler alınmaktadır. Biz de 11.916 personelimiz ve 3.370 aracımızla gece boyunca ve dört gün boyunca nöbette olacağız."

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ UZATILDI MI?
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterirken AKOM'dan açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçlarını kullanamayan vatandaşlar için metro ve tramvay seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar fırtınası bazı ilçelerde kendini göstermeye başladı. Trafiğin durma noktasına geldiği megakentte kaymakamlık kararıyla yarın il genelinde okullar tatil edildi.

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