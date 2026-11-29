Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda anne ve yavru ayının vurulmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkında iki bozayının vurulmasına ilişkin olarak; medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257/1. ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ PARK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Olayın ortaya çıkmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmış, 2 bozayının vurulduğu Soğuksu Milli Parkı Müdürü görevden alınmıştı.