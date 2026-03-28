Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok kentte sağanak yağış ve kar başladı. Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Valilik sağanak olarak başlayan yağışların zamanla kara dönebileceğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ Ankara Valiliği gün vererek uyardı! Sağanak kar yağışına dönecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da sağanak yağışın yerini kara bırakabileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte sağanak yağış ve kar başladığını duyurdu. Ankara Valiliği, sağanak olarak başlayan yağışların zamanla kara dönebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Valilik, pazar günü Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde (Beypazarı, Nallıhan) yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti. İç ve yüksek kesimlerde (bin metre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

VALİLİKTEN SAĞANAK VE KAR UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; yarın (pazar) Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde (bin metre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.