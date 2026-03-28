Ankara Valiliği gün vererek uyardı! Sağanak kar yağışına dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok kentte sağanak yağış ve kar başladı. Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Valilik sağanak olarak başlayan yağışların zamanla kara dönebileceğini belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; yarın (pazar) Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde (bin metre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.