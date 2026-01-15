Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu Londra'ya gönderildi!

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jet Ankara'da 23 Aralık 2025 tarihinde düşmüş ve uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetmişti.

KARA KUTU İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kazanın nedenini aydınlatmak için uçağın kara kutusu ve ses kayıt cihazı Londra'ya gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada, Al Haddad dahil uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bölgede geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturarak enkaz parçalarını ve delilleri muhafaza altına almış, kazayı tüm yönleriyle soruşturmak üzere özel bir ekip görevlendirmişti.