MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer alan, haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.