TGRT Haber
11°
Editor
 | Özge Sönmez

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da MİT ve Emniyet FETÖ terör örgütüne ortak operasyon düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı
Haber Merkezi
24.02.2026
24.02.2026
/PDY terör örgütün Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer alan, haklarında daha önce silahlı olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonunda, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında örgütsel faaliyetlerine devam eden ve güncel finans yapılanmasında yer alan 16 şüpheliden 10'unu gözaltına aldı.
FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi.
Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Daha önce yargılanmalarına rağmen örgütsel faaliyetlerini sürdüren ve örgütün güncel finans yapılanmasında yer alan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı, 1'i aranıyor, 5'inin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

