Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Antalya'da 4 yaş üzeri çocuk güzellik yarışmasına tepki yağdı: Bakanlık harekete geçti, iptal edildi Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının iptal edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerekli incelemeler başlatılmış ve organizasyon iptal edilmiştir. Çocukların bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esastır. Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir.

ÇOCUK GÜZELLİK YARIŞMASI İPTAL EDİLDİ

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir."