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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:32

Antalya'da 4 yaş üzeri çocuk güzellik yarışmasına tepki yağdı: Bakanlık harekete geçti, iptal edildi

Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan çocuk güzellik yarışmasına sosyal medyada tepki yağdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı organizasyon hakkında suç duyurusunda bulundu. İşlemler sonucunda yarışma iptal edilirken hukuki sürecin titizlikle yürütüleceği kaydedildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Antalya'da 4 yaş üzeri çocuk güzellik yarışmasına tepki yağdı: Bakanlık harekete geçti, iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:32

Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da 4 yaş üzeri çocuk güzellik yarışmasına tepki yağdı: Bakanlık harekete geçti, iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının iptal edildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Gerekli incelemeler başlatılmış ve organizasyon iptal edilmiştir.
Çocukların bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esastır.
Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da 4 yaş üzeri çocuk güzellik yarışmasına tepki yağdı: Bakanlık harekete geçti, iptal edildi

ÇOCUK GÜZELLİK YARIŞMASI İPTAL EDİLDİ

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir."

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ETİKETLER
#Antalya
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#suç duyurusu
#Antalya Valiliği
#Çocuk Güzellik Yarışması
#Gündem
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