Antalya'da kamu personeline COP31 izni: Bir gün daha uzatıldı

Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

Valilikten bugün yapılan yeni açıklamada, konferans nedeniyle kentteki yoğunluğun sürmesi ve zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye'den ayrılışlarının güvenli, düzenli ve aksama yaşanmadan sağlanabilmesi amacıyla kamu personelinin idari izin süresinin bir gün daha uzatıldığı bildirildi.

KAMU PERSONELİ YARIN DA İDARİ İZİNLİ

Açıklamaya göre; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 13 Kasım 2026 Cuma (Yarın) günü de idari izinli sayılacak. Adli ve askerî kuruluşlar bu uygulamanın dışında tutulurken, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışan personel görevlerinin başında bulunacak.

Kurumlar açık tutulacak ve zorunlu hizmetler için nöbetçi personel görevlendirilecektir. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alındığı belirtilirken, özel sektör kuruluşları ve işverenlere de çalışma düzenlerini esnek ve uzaktan çalışma imkânlarıyla planlamaları tavsiye edildi.