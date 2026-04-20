Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 12 sanıktan 8'i, 3 yıl 4 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

HABERİN ÖZETİ Antalya'daki teleferik faciası davasında cezalar belli oldu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada mahkeme, 8 sanığa 3 yıl 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verirken, 3 sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Mahkeme, 8 sanığa 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' ve 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçlarından hapis cezaları verdi. Sanıklardan Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice, savunmalarında arıza kayıtları ve görev tanımları üzerinden kendilerini savundu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında beraat kararı çıktı. Tüm sanıklar 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan beraat etti.

ARIZA KODU TARTIŞMASI

Duruşmada son savunmasını yapan Mesut Kocagöz, mütalaaya katıldığını belirterek, beraatini talep etti.

Savcılığın ceza talebine itiraz eden sanık Ahmet Buğra Samsunlu ise suç tarihinde genel müdür vekili olarak görevli olduğunu belirterek, "O sırada yetkin personeller vardı. Teleferik işletmesinde konunun uzmanı bir müdür ve teleferik işletmesi yetkilisi görevlendirilmemişti. Şirketin en üstündeydim. Sahada bir etkinliğim ve düzenlemem söz konusu değildir. Olaylarla alakalı bir bağlantım yoktur. Beraatini talep ederim." dedi.

Sanık Serkan Yellice ise teleferiği durdurmamış olsaydı daha büyük bir kazanın meydana geleceğini öne sürerek, şunları söyledi:

"İnsanları tahliye etmek için tekrar çalıştırdım. Yangın ihbarı geldi, insanlar yanarak ölmesin diye tekrar çalıştırarak zarar görmelerini engellemek istedim. 'Seçimden önce bakım için gerekli 19 maddeyi yapalım geri kalanını seçimden sonra yaparız' dediler. Sonra kaza meydana geldi. Ben de lise mezunuyum. Hayatımda ilk kez müdürlük yaptırdılar. Suçum olduğunu düşünmüyorum. 2017 yılından bu yana zaten arıza kaydı var."

Sanık Okan Erol da arıza kaydını üstlerine iletmediği yönündeki iddiayla ilgili, "Bu arıza kodları 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kendimden önce verilen arıza kodlarından sorumlu tutulamam." dedi.

TELEFERİK FACİASINDA KARAR

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasına aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serkan Yellice ve Suphi Kaplan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan Serdar Tezcan'ı 5 yıl, Özgür Ermiş'i 4 yıl 2 ay ve Kazım Kılınç ile Orhan Karaoğlan'ı 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu diğer 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Ayrıca tüm sanıklar "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan beraat etti.