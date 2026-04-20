Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Antalya'daki teleferik faciası davasında cezalar belli oldu

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası davasında cezalar açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 18:00

'nın ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 12 sanıktan 8'i, 3 yıl 4 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'daki teleferik faciası davasında cezalar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada mahkeme, 8 sanığa 3 yıl 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verirken, 3 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.
Mahkeme, 8 sanığa 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' ve 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçlarından hapis cezaları verdi.
Sanıklardan Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice, savunmalarında arıza kayıtları ve görev tanımları üzerinden kendilerini savundu.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında beraat kararı çıktı.
Tüm sanıklar 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan beraat etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Antalya'daki teleferik faciası davasında cezalar belli oldu

ARIZA KODU TARTIŞMASI

Duruşmada son savunmasını yapan Mesut Kocagöz, mütalaaya katıldığını belirterek, beraatini talep etti.

Savcılığın ceza talebine itiraz eden sanık Ahmet Buğra Samsunlu ise suç tarihinde genel müdür vekili olarak görevli olduğunu belirterek, "O sırada yetkin personeller vardı. Teleferik işletmesinde konunun uzmanı bir müdür ve teleferik işletmesi yetkilisi görevlendirilmemişti. Şirketin en üstündeydim. Sahada bir etkinliğim ve düzenlemem söz konusu değildir. Olaylarla alakalı bir bağlantım yoktur. Beraatini talep ederim." dedi.

Antalya'daki teleferik faciası davasında cezalar belli oldu

Sanık Serkan Yellice ise teleferiği durdurmamış olsaydı daha büyük bir kazanın meydana geleceğini öne sürerek, şunları söyledi:

"İnsanları tahliye etmek için tekrar çalıştırdım. Yangın ihbarı geldi, insanlar yanarak ölmesin diye tekrar çalıştırarak zarar görmelerini engellemek istedim. 'Seçimden önce bakım için gerekli 19 maddeyi yapalım geri kalanını seçimden sonra yaparız' dediler. Sonra kaza meydana geldi. Ben de lise mezunuyum. Hayatımda ilk kez müdürlük yaptırdılar. Suçum olduğunu düşünmüyorum. 2017 yılından bu yana zaten arıza kaydı var."

Sanık Okan Erol da arıza kaydını üstlerine iletmediği yönündeki iddiayla ilgili, "Bu arıza kodları 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kendimden önce verilen arıza kodlarından sorumlu tutulamam." dedi.

Antalya'daki teleferik faciası davasında cezalar belli oldu

TELEFERİK FACİASINDA KARAR

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasına aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serkan Yellice ve Suphi Kaplan'a 7 yıl 6'şar ay verdi.

Heyet, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan Serdar Tezcan'ı 5 yıl, Özgür Ermiş'i 4 yıl 2 ay ve Kazım Kılınç ile Orhan Karaoğlan'ı 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu diğer 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Ayrıca tüm sanıklar "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan beraat etti.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.