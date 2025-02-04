Asrın felaketini günler öncesinden işaret etmişti! Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili kritik uyarı: Tsunami dalgalarının boyu 5 metreyi bulabilir

04 Şubat 2025 11:05 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:06

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini 10 gün öncesinde işaret eden Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili kritik uyarıda bulundu. 7,5 büyülüğünde bir depremin sürpriz olmayacağını belirten İçelli, deprem sonrası dalga boyutu 5 metreyi bulan tsunaminin de oluşabileceğini söyledi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 2000'den fazla deprem meydana geldi. Son günlerde Ege Denizi'nde ardı ardına yaşanan sarsıntılar, Yunan adalarında endişeye neden oldu. Santorini Adası'nda eğitime ara verilirken, kapalı alanlarda yapılması planlanan etkinlikler iptal edildi. Vatandaşlara kıyılardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunulurken ada sakinlerinin ise büyük kaçışı başladı.

"7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, kıyılara yakın bölgelerde meydana gelebilecek depremlerin tsunami riskini artırabileceğini söyledi. Daha önce Maraş depremini 10 gün önceden işaret etmesiyle dikkatleri üzerine çeken İçelli, bu bölgede 7.5 büyüklüğündeki depremlerin sürpriz olmayacağını söyledi.

1956 YILINDA AYNI NOKTADA BÜYÜK DEPREMLER OLDU

Büyük bir depremin ardından oluşabilecek tsunamiye karşı tedbirli olmakta fayda olduğunu belirten İçelli, "Ege denizinde son günlerde aran sismik bir aktivite var 2011 yılında yine bu şekilde deprem silsilesi yaşanmıştı. Bu durum herhangi bir volkanik patlamaya sebep olmadan da sona ermişti. 1956 yılında yine Amargos ve Santorini Adaları'nda 7.2 ve 7.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede en son yaşanan büyük depremler de bu depremlerdir. Amargos Adası'nı, kuzeye ve güneye kesen 2 tane fay hattımız vardır. Birisi 50 kilometre diğeri 80 kilometre uzunluğunda ve fay hatları Santorini'ye doğru devam etmektedir. Bu kırıklar üzerindeki meydana gelen depremden dolayı, orada yaşanan kaldera yerleşmeleri hala devam etmektedir. Bu da zaman zaman deprem silsilesi diye adlandırılan depremlere neden olabiliyor. Bu bölge bakıldığı zaman çok fazla sismik aktiviteye sahip olan bir bölgedir. Milattan önce bin 600'lü yıllarda Minos Uygarlığı'nı yıkan volkanik patlamanın yanı sıra depremler ile Mısır'a kadar tsunaminin etki etmesiyle Zonguldak ve çevrelerinde fosil kalıntılarına rastlanabiliyor. Bu konuda tsunamiye karşı tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.

"TSUNAMİ DALGALARININ BOYU 5 METREYE ÇIKABİLİR"

Tsunami dalgalarının boyları 1 ila 3 metreye kadar çıkabileceğini vuruş gücü ile ise 4, 5 metreye kadar da yükselebileceğini belirten İçelli, "1 veya 2 kilometre kadar da sahilden şehir merkezine kadar da deniz taşmalarına neden olabilir. 7.5 büyüklüğündeki depremler Muğla ve kıyılarındaki çürük binalarda hasara neden olabilir. Deprem kıyımıza ne kadar yakın bir bölgede meydana gelir ise oluşturacağı hasar veya yıkım da o kadar büyük olur. Şu anda biz en yakın bölgede meydana gelen deprem, Muğla kıyılarına 160 kilometre, İzmir kıyılarına ise 220 kilometre uzaklığındadır. Ülkemizi sismik açıdan yıkacak bir deprem öngörmesek de kıyılarımıza yakın bir bölgede yaşanacak depremler tsunami ile birlikte yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Kıyı bölgelerdeki vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli olmalarında ve resmi makamları takip etmelerinde fayda var" diye konuştu.