Avrupa’nın en büyük 10 ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa ülkelerinin faal asker sayılarına dair 2025 verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Listenin ilk sırasında 1 milyon 320 bin personelle Rusya yer aldı. Türkiye, faal asker sayılarına göre; listenin ilk sıralarında kendine yer buldu.
Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık sıralamada dikkat çeken diğer ülkeler oldu.
Bahsi geçen ülkelerin tam listesi ise şöyle şekillendi:
10. İspanya - 133.282
9. Yunanistan - 142.700
8-İtalya - 165.500
7. Almanya - 181.600
6. Birleşik Krallık - 184.860
5. Fransa - 200.000
4. Polonya - 202.100
3. Türkiye - 355.200
2. Ukrayna - 900.000
1. Rusya - 1.320.000