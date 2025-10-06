Avrupa’nın en büyük 10 ordusu belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa ülkelerinin faal asker sayılarına dair 2025 verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Listenin ilk sırasında 1 milyon 320 bin personelle Rusya yer aldı. Türkiye, faal asker sayılarına göre; listenin ilk sıralarında kendine yer buldu.

Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık sıralamada dikkat çeken diğer ülkeler oldu.

Bahsi geçen ülkelerin tam listesi ise şöyle şekillendi:

10. İspanya - 133.282

9. Yunanistan - 142.700

8-İtalya - 165.500

7. Almanya - 181.600

6. Birleşik Krallık - 184.860



5. Fransa - 200.000

4. Polonya - 202.100

3. Türkiye - 355.200

2. Ukrayna - 900.000

1. Rusya - 1.320.000