Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı

Son dakika haberi: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında flaş bir karar geldi. Aylardır tutuklu bulunan Epözdemir için tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

İki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı verildi. 5 aydır cezaevinde bulunan Epözdemir, "yurt dışı çıkış yasağıyla" tahliye edilecek.

Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

