 | Banu İriç

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde provokatif eylem: Yunan bayrağı açıp kışkırttılar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde iki yabancının yaptığı provokatif eylem sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Camiye giden iki şahıs camide Yunan bayrağı açıp kışkırtıcı hareketlerle bu anları videoya çekti.

14.04.2026
saat ikonu 18:44
14.04.2026
saat ikonu 18:53

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

AYASOFYA'DA PROVOKASYON YAPAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

