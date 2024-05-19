Ayhan Bora Kaplan davasında tutuklama kararı çıktı: İçlerinde polisler var

19 May 2024 19:54 - Güncelleme : 19 May 2024 20:22

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

SES KAYDIYLA İLGİLİ İFADE VERDİ

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ş.D'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Ş.D, firari tanığın ses kayıtlarına ilişkin ifadesinde şunları kaydetti:

"İdari tahkikatta aldığım ses kayıtlarından anlaşılacağı üzere Serdar Sertçelik ses kayıtlarında eksiltme, çıkarma işlemi yapmış. Ayhan Bora Kaplan dosyasına şahıs eklemesi veya çıkarılması hususunda baskı yapmadım, kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Şahsın ülkeye dönmesi için geçiştirdiğim cümleler vardır ancak Ayhan Bora Kaplan dosyasında şüpheliler arasında bulunan kişiler içinde konuşmada geçen herhangi bir ismin şüpheli kaydı bulunmamaktadır. Şahsın ülkeye gelmesi için geçiştirme olarak kullandığım kelimeleri sosyal medya üzerinden algıya dönüştürmeye çalışmıştır."