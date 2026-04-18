Ayla öğretmen için dualar edildi, oğlu konuştu: "Annem bizi gururlandırıyordu"

Türkiye'yi üzüntüye boğan Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulundaki silahlı saldırıda öğrencl yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara için mevlit okutuldu.Binevler Taziye Evi’ndeki programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda öğretmen Ayla Kara için dualar edildi.
Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, "Mevlit programımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye şehidini yalnız bırakmadı. Sağ olsun tanıdığımız, tanımadığımız il dışından ve kendi şehrimizden birçok insan teşrif ettiler. Annem bizi gururlandırıyordu ve bugün bir kez daha annemin ne kadar çok sevenin olduğunu görmüş olduk ve bir kez daha gururlandık. Milletimizin ne kadar iyi bir millet olduğunu ve şehidine sahip çıktığını görmüş olduk. Katılan ve katılamayan uzaktan yakından herkesten Allah razı olsun" dedi.
Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve Ayla Kara’nın yakınları katıldı.