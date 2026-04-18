Ayla öğretmen için dualar edildi, oğlu konuştu: "Annem bizi gururlandırıyordu"

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulunda saldırıda öğrencileriyle beraber hayatını kaybeden Ayla Kara için mevlit programı düzenlendi. Öğretmene dua etmek için çok sayıda vatandaş taziye evine akın etti. Duygulanan oğlu Furkan Kara annesinin kendilerini nasıl gururlandırdığını anlattı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 23:08

Türkiye'yi üzüntüye boğan ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulundaki silahlı saldırıda öğrencl yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara için mevlit okutuldu.Binevler Taziye Evi’ndeki programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda öğretmen Ayla Kara için dualar edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara için mevlit okutuldu.
Mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve öğretmen Ayla Kara için dualar edildi.
Öğretmenin oğlu Furkan Kara, mevlit programına katılan herkese teşekkür ederek, annesinin kendilerini gururlandırdığını ve milletin şehidine sahip çıktığını belirtti.
Binevler Taziye Evi’nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve Ayla Kara’nın yakınları katıldı.
OĞLU FURKAN KARA: "ANNEM BİZİ GURURLANDIRIYORDU"

Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, "Mevlit programımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye şehidini yalnız bırakmadı. Sağ olsun tanıdığımız, tanımadığımız il dışından ve kendi şehrimizden birçok insan teşrif ettiler. Annem bizi gururlandırıyordu ve bugün bir kez daha annemin ne kadar çok sevenin olduğunu görmüş olduk ve bir kez daha gururlandık. Milletimizin ne kadar iyi bir millet olduğunu ve şehidine sahip çıktığını görmüş olduk. Katılan ve katılamayan uzaktan yakından herkesten Allah razı olsun" dedi.

Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve Ayla Kara’nın yakınları katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı
Okul saldırıları sonrası 81 ilde önlemler devrede: Bakan Tekin duyurdu
Ekipler teyakkuzda! Çok sayıda ilde okullara yönelik asılsız paylaşımlara operasyon: Gözaltılar var
