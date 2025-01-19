Ayşe Barım tutuklanacak mı?! İşte Rekabet Kurulu'nun açmış olduğu dava ile ilgili çarpıcı detaylar

19 Ocak 2025 15:35 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:50

Türkiye'nin gündemine oturan 'sanat camiasında tekelleşme' olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID iletişim ve 20 kast ajansına Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkma yasağı da getirildi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a açıklamalar yapan Avukat Ezgi Esnik Günay, Ayşe Barım'ın alabileceği cezayı açıkladı. İşte detaylar...

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Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Mert Demir aşkı için 5 milyon dolar aldı mı?

Türkiye son günlerde oyuncu ve sanat camiasında yaşanan tekelleşmeyi ve beraberinde getirdiği haksız rekabeti konuşuyor. Özellikle Ayşe Barım'ın, kendi ajansından olan oyuncuları dizi ve filmlerde oynattırdığı diğer oyuncuları ise herhangi bir projede yer almasını engellediği çıkan iddialar arasında. İlk olarak sosyal medyada gündeme gelen bu konu için Rekabet Kurulu harekete geçti. Birçok oyuncuda konuyla ilgili açıklama yaparken, Ayşe Barım'dan şikayetçi olan oyuncular geçmişte yaşadığı sorunları tek tek kişisel hesaplarından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu paylaşımları bir ihbar olarak kabul ederek konunun yargıya taşınmasını sağladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'a yurtdışına çıkma yasağı getirirken, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da ifadesini aldı.

Türkiye'nin dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan ve başka ajanslarla iş birliği yapan oyuncuları da piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelirken, konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Avukat Ezgi Esnik Günay; 'Sanat camiasında yaşanan bu tekelleşme süreci Türkiye'nin ekonomisine de oldukça zarar vermektedir' diyerek, 'Türk Ceza Kanunu'na göre, Ayşe Barım işlediği bu suçlardan dolayı 2 yıl tutuklu kalabilir' ifadelerini kullandı. İşte Günay'ın açıklamaları:

"BU TEKELLEŞME ÜLKEMİZE ZARAR VERİR!"

Ülkemizin ekonomik rejiminde de uygulanmakta olan “piyasa ekonomisi” modelinde piyasa içi rekabet olmazsa olmaz nitelik taşısa da bu rekabetin sınırları kanunlar ile çizilmiştir. Zira rekabet ilişkilerinin tekelleşmeye yol açması ekonominin bozulmasına sebebiyet verecektir. Ticari hayatta iktisadi rekabet ilişkilerinin düzenlenmesi, rekabet hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Rekabet hukukunun amacı genel olarak piyasada rekabet ortamının korunması olarak ifade edilebilecektir.

Serbest piyasa ekonomisinde ekonominin gelişimi için özel teşebbüsler arası rekabet büyük önem taşımakla birlikte, bu rekabetin tekelleşmeye yol açabilecek şekilde yalnızca belirli kişi veya özel teşebbüslerin ön plana çıktığı ve piyasaya hakimiyet sağladığı ekonomik ortamlarda ise dürüst rekabet ortamı bozulacağından, bu tarz eylemlerin önüne geçebilmek, dürüst rekabet ortamını sağlayabilmek ve rekabetin kötüye kullanılabilmesini engellemek amacıyla hukuki ve cezai boyutta düzenlemeler getirilmiştir.

REKABETİ BOZAN KİŞİLER MUTLAK CEZALANDIRILIR!

Kast Ajansları hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri ile haksız rekabet kavramı gündeme gelmiştir. Yaşanan bu olayların sonucunda rekabete aykırı eylemler söz konusu olduğunu anlıyoruz. Rekabetin korunmasına ilişkin olarak Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fikri Mülkiyet Kanunumuzda ve başka özel kanunlarda düzenlemeler bulunmakla birlikte bu kanunlara nazaran Özel Kanun niteliği taşıyan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun mevcuttur.

Rekabet Kurumu, bu kapsamda Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasını gözetmek üzere kurulmuş kamu tüzelkişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Rekabet Kurumu, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde piyasadaki rekabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan teşebbüsleri cezalandırır, anlaşmaları denetler, birleşme, devralma ve ortak girişimleri inceleyerek piyasalarda tekelleşmenin önüne geçer ve piyasalarda rekabet tesisini sağlamaya çalışır.

HAKSIZLIĞA UĞRAYAN DAVA YOLUNA GİTSİN!

Rekabet hukukunun uygulamasında sorumlu diğer organlar idari ve adli yargı mercileridir. Herhangi bir teşebbüs veya kişi, rekabetin kötüye kullanılması yolu ile haksızlığa uğradığını düşünüyor ise, bu durumu yargıya taşıyarak maddi ve manevi tazminat ile haksız fiilin ortadan kaldırılması, önlenmesi, durdurulması yönünde taleplerde bulunabilecektir.

Haksız rekabet teşkil eden eylemler, kişilerin maddi ve gayri maddi varlıklarında eksilmeye yol açan eylemler olarak haksız fiil teşkil eden eylemler olarak nitelendirilmektedir.

Bu kapsamda bu haksız fiil eylemlerinin oluşturmuş olduğu sonuçların ortadan kaldırılması için, kişilerin hukuk mahkemeleri nezdinde dava açma imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ticari alanda kişiler arası ilişkilerde rekabete aykırı davranışlar aynı zamanda ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirilmiştir.

HAKSIZ REKABETE 2 YIL HAPİS CEZASI!

Türk Ticaret Kanununda yer alan ve suç olarak değerlendirilen eylemler dolayısıyla bir kişi veya teşebbüsün haksız rekabette bulunarak suç işlediği düşünülüyor ise savcılık nezdinde şikayetçi olunması durumunda savcılığın yapacağı tahkikat neticesinde eylemin haksız rekabet teşkil ettiği kanaatine varılmış ise kamu davası açılarak eylemin failinin yargılanması durumu söz konusu olacaktır.

TTK madde 62’de haksız rekabet suçuna ilişkin olarak iki yıla kadar hapis ve para cezası verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Haksız rekabet suçu şikayete bağlı bir suç olarak tanımlanmış olup haksız fiil dolayısıyla zarara uğrayanların şikayet hakkı bulunmaktadır.