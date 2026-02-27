Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar açıklandı!

İstanbul merkezli yürütülen ve yerel yönetimlerde "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve ihalede fesat" iddialarını konu alan dev davanın Silivri ayağında ilk perde kapandı.

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmaların 5’inci haftasında, mahkeme heyeti sanıkların kaderini belirleyen ara kararını kamuoyuna duyurdu.

25 Şubat’ta tamamlanan savunmaların ardından verilen bir günlük aranın ardından çıkan kararda, hem özgürlük hem de yargılamanın derinleşmesine yönelik kritik adımlar yer aldı.

7 SANIĞIN TAHLİYESİNE, 17 SANIĞIN İSE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Bugün görülen oturumda mahkeme ara kararını açıkladı. Heyet tutuklu sanıklar, BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal’ın ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine hükmetti. Heyet, aralarında görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın delil durumu göz önünde bulundurularak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

SAVUNMASI ALINMAYAN 4 SANIK İLE BEYANI ALINMAYAN MÜŞTEKİLER HAKKINDA ‘ZORLA GETİRME’ KARARI

Mahkeme heyeti, savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, sanık Alican Abacı hakkında uygulanan ‘ev hapsi’ tedbirinin devamına, yargılamanın bir sonraki celsesinde ses ve görüntü değiştirilerek, SEGBİS aracılığıyla ‘gizli tanıkların’ dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, savunması alınmayan 4 sanık ile beyanı alınmayan müştekiler hakkında ‘zorla getirme’ kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, sanık ve avukatları tarafından sahte olduğunu iddia edilen evrakların incelenmesine, dosyada firari konumda bulunan Okan Övet hakkında yakalama kararının ve sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirlerin devamına hükmetti. Mahkeme, Maya Rezidans ile ilgili site yönetimine aidat ödeme dökümünün istenmesine ilişkin müzekkere yazılmasına ve dava dosyasında ismi geçen memurlar hakkında soruşturma başlatılması için ilgili kurumlara yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 20 Nisan tarihine erteledi. Öte yandan mahkeme, duruşmanın 22 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.