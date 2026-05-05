Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Babala TV'nin baraj patladı davasında flaş gelişme! "Oğuzhan Uğur, sen kimsin kendini devlet yerine koyuyorsun"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde "Hatay'da baraj patladı" paylaşımına ilişkin açılan davada yargı süreci tamamlandı. Oğuzhan Uğur beraat ederken, avukat masrafı hazineye yüklendi. Müşteki konumunda olan Hasret Yıldırım, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtip, "Oğuzhan Uğur, sen kimsin ki ekibin ve adamların kendini devlet yerine koyuyor? Sen mizah programcısısın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sosyal medyada yayılan "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV tarafından yayıldığı iddiasıyla açılan dava, 2,5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da baraj patladığı iddiasıyla ilgili Oğuzhan Uğur'un kurucusu olduğu Babala TV'ye açılan davada mahkeme beraat kararı verdi, müşteki ise davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.
Savcılık sanıkların cezalandırılması yönünde mütalaa sunarken, mahkeme beraat kararı verdi.
Müşteki Hasret Yıldırım, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.
Şikayetçiler, söz konusu paylaşımın bölgede panik oluşturduğunu ve yardım çalışmalarını aksattığını iddia etti.
Hasret Yıldırım, yayılan teyitsiz bilginin yardım koordinasyonunu etkilediğini savundu.
Babala TV ekibine yönelik, kamu kurumlarının görevleriyle ilgili yanlış algı oluşturan paylaşımlar olduğu iddiaları da dile getirildi.
Mahkeme kararında, Oğuzhan Uğur'un avukatına ödeyeceği 45 bin liranın hazineye yüklendiği belirtildi.
SAVCILIK CEZA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT VERDİ

Mahkeme sürecinde savcılık sanıkların cezalandırılması yönünde mütalaa sunarken, mahkeme beraat kararı verdi. Konuyla ilgili müşteki konumunda bulunan Hasret Yıldırım, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Davayı açan şikayetçiler, söz konusu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla bölgede panik oluştuğunu ve Hatay’daki yardım çalışmalarının yaklaşık 3,5 saat aksadığını iddia etti.

Şikayetçilerden Hasret Yıldırım, kararın ardından yaptığı açıklamada davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını ifade etti. Yıldırım, deprem sürecinde yayılan teyitsiz bilginin ciddi sonuçlar doğurduğunu savunarak yardım koordinasyonunun etkilendiğini ileri sürdü. Ayrıca Babala TV ekibine yönelik iddialara da değinerek, bazı paylaşımların kamu kurumlarının görevleriyle ilgili yanlış bir algı oluşturduğunu öne sürdü.

"İŞİN BELKİ DE EN ACI TARAFI..."

İhlas Haber Ajansına açıklamada bulunan Hasret Yıldırım, "Malumunuz, tarihe "Asrın felaketi" olarak geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Oğuzhan Uğur'un Babala TV'si, Hatay üzerinden "baraj patladı, baraj çatladı" diye bir haber paylaştı. Bu haber büyüye büyüye bir şayia halinde yayıldıkça, Hatay'daki yardım faaliyetlerini 3,5 saat engelleyecek pozisyona getirdi. Arkasından Türkiye'de 8 kişinin şikayet ettiği bir mahkeme süreci başladı. Bu mahkemenin birincisinde Oğuzhan Uğur, bu şahsı tespit edemediklerini, hatta sileni de tespit edemediklerini iddia etti. Biz de o sırada mahkemede kalktık; 'Kardeşim, atan belli değil, silen belli; bu tweet'i hayaletler attı o zaman. Ben şu anda mahkeme salonunda değil de Babala TV stüdyosundayım gibi hissediyorum' dedim. Süreç toplamda 2,5 sene sürdü ve 2,5 senenin sonunda Oğuzhan Uğur ile 2 arkadaşı beraat ettiler. Ve şöyle bir durum söz konusu; bu mevzu ile alakalı mütalaa veren savcı, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şu anda savcı beyin istinaf hakkı var. Savcı bey istinaf etmese bile biz iştirakçi şikayetçi olduğumuz için bu davayı muhakkak istinaf mahkemesine götüreceğiz. Ayrıca mahkemede Oğuzhan Uğur'u temsil eden avukat, birinci mahkemeden son mahkemeye kadar iştirak şikayetçilerin davadan tart edilmelerini dilekçe vererek istedi. Dedik ki, 'kardeşim, siz yanlış bir şey yapmadınız ki, bak beraat ettiniz. Neden bu insanların şikayetçi olarak bu davaya iştirak etmelerinden gocunuyorsunuz?' Ve işin belki de en acı tarafı, Oğuzhan Uğur beraat ettiği için mahkeme kararında, avukatına ödeyeceği 45 bin liranın hazineye yüklendiği yazıyor" dedi.

"OĞUZHAN UĞUR SEN KİMSİN Kİ KENDİNİ DEVLET YERİNE KOYUYORSUN"

Hasret Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"Hatta bu şayianın yayıldığı dönemde Babala TV çalışma ofisinden bir video paylaşıldı. Tabii bu gayri ihtiyari bir video; telefondaki şahıs AFAD ile alakalı konuşurken bu ekibin içerisinden bir tanesi 'AFAD'a ne gerek var, biz varız' gibi bir cümle sarf etti ve bu dönemde haberlere düştü. Hatta mahkemenin iddianamesinde de bu mevzu var. Oğuzhan Uğur, sen kimsin ki ekibin ve adamların kendini devlet yerine koyuyor? Sen mizah programcısısın."

