Editor
 Özge Sönmez

Babasını öldüresiye dövüp saniye saniye kaydetti! Korkunç görüntüler: 'Ölüsü elimde kalacak'

Konya'da Yakup Ü. isimli şahıs, babası Selahattin Ü.’yü korkunç şekilde darp etti. Babasını darp ettiği anları amcasına yollayan şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Babasını öldüresiye dövüp saniye saniye kaydetti! Korkunç görüntüler: 'Ölüsü elimde kalacak'
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 15:05

Selçuklu ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Yakup Ü. isimli şahıs, babası Selahattin Ü.’yü dakikalarca darp etti. Korkunç anları kayda alan şahıs görüntüleri, Kocaeli’de yaşayan amcası Bayram Ü.’ye gönderdi.

Babasını öldüresiye dövüp saniye saniye kaydetti! Korkunç görüntüler: 'Ölüsü elimde kalacak'

"BU KARDEŞİNİN ÖLÜSÜ BENİM ELİMDE KALACAK"

Şahsın babasını darp ederken “Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak” sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Baygın halde duran babasını darp etmeye devam eden Yakup Ü'nün çektiği görüntüler büyük tepki toplarken ekipler de harekete geçti.

ZANLI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

#Gündem
