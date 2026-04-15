Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemileriyle ilgili açıklama!

Bakan Uraloğlu, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bakan Uraloğlu, operasyonel sürece dair son durumu aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerimizle ilgili olarak 3 tanesini çıkardık, 4 tanesinin ise şu an için çıkma talebi bulunmuyor."
Tahliye talebinde bulunan diğer gemiler için sürecin hassasiyetle yönetildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Geri kalan 8 geminin çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüyoruz" dedi.