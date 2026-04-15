Bakan Uraloğlu, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HABERİN ÖZETİ Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemileriyle ilgili açıklama! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 3 geminin çıkarıldığını, 4 geminin çıkma talebi olmadığını ve kalan 8 gemin çıkma talebinin Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri hakkında açıklama yaptı. 3 Türk gemisi boğazdan çıkarıldı. 4 Türk gemisinin çıkma talebi bulunmuyor. Kalan 8 Türk gemisinin çıkma talebi Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

"3 GEMİYİ ÇIKARDIK, 4 TANESİNİN TALEBİ YOK"

Bakan Uraloğlu, operasyonel sürece dair son durumu aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerimizle ilgili olarak 3 tanesini çıkardık, 4 tanesinin ise şu an için çıkma talebi bulunmuyor."

"8 GEMİ İÇİN DIŞİŞLERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Tahliye talebinde bulunan diğer gemiler için sürecin hassasiyetle yönetildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Geri kalan 8 geminin çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüyoruz" dedi.