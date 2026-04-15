SON DAKİKA!
Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemileriyle ilgili açıklama!

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “3 tanesini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 geminin çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 12:18

TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HABERİN ÖZETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 3 geminin çıkarıldığını, 4 geminin çıkma talebi olmadığını ve kalan 8 gemin çıkma talebinin Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri hakkında açıklama yaptı.
3 Türk gemisi boğazdan çıkarıldı.
4 Türk gemisinin çıkma talebi bulunmuyor.
Kalan 8 Türk gemisinin çıkma talebi Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.
"3 GEMİYİ ÇIKARDIK, 4 TANESİNİN TALEBİ YOK"

Bakan Uraloğlu, operasyonel sürece dair son durumu aktarırken şu ifadeleri kullandı: "’ndaki gemilerimizle ilgili olarak 3 tanesini çıkardık, 4 tanesinin ise şu an için çıkma talebi bulunmuyor."

"8 GEMİ İÇİN DIŞİŞLERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Tahliye talebinde bulunan diğer gemiler için sürecin hassasiyetle yönetildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Geri kalan 8 geminin çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüyoruz" dedi.

