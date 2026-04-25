İstanbul’da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 7 basamaklı güvenlik modelini detaylarıyla anlatan Çiftçi, "Suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz; klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz." dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek, suçla mücadelede 7 basamaklı güvenlik modeli, artırılan kriminal kapasite ve okullara yönelik yeni güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, proaktif bir güvenlik mimarisiyle suçları kaynağında kurutmayı ve riskleri önceden imha etmeyi hedeflediklerini belirtti. AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının %97,2'sinin aydınlatıldığını ve 2023-2026 ilk çeyrek arasında yeni faili meçhul kaydı bulunmadığını açıkladı. Cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası mekanizmaların işletildiğini, 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ifade etti. Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in delil karartma iddiaları üzerine tutuklandığını bildirdi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından her okulda 'güvenlik kurulu' oluşturulacağını ve okul güvenliği toplantılarının her ay düzenli olarak yapılacağını duyurdu. 7 basamaklı güvenlik modelini; risk ve tehdit analizleri, fiziki güvenlik önlemleri, erken uyarı sistemi, toplum sağlığı merkezlerine takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar koordinasyonu ve acil durumlar için eğitim-farkındalık çalışması olarak sıraladı.

"SINIRI AŞMAK TAKİPTEN KURTULMAYA YETMEZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’sinin aydınlatıldığını ve kriminal kapasitenin güçlenmesi ile birlikte 2023 yılından 2026’nın ilk çeyreğine kadar yeni faili meçhul kaydının bulunmadığını açıkladı. Cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların işletildiğini vurgulayan Çiftçi, “262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 şahıs için ise süreç devam ediyor. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir.” dedi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Dosyanın geldiği aşamada bir valinin, emniyet müdürünün ve başsavcının koordineli olarak birlikte çalışmasından emeği olduğunu kaydeden Çiftçi, “Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır; bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhâl kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil, soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik; sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Böylece hem iddiaların hem de soruşturma sürecinin etkinliğinin tüm yönleriyle incelenmesi sağlandı. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek, bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum; zira hiç kimsenin suç işleme veya suça göz yumma imtiyazı yoktur.” açıklamasında bulundu.

OKULLARA GÜVENLİK GENELGE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından alınacak önlemler ile ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, “Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik; okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik. Hâlihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan ‘okul güvenliği’ toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacaktır. Her okulda ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır.” dedi.

7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

Yedi basamaklı güvenlik modelini sıralayan Çiftçi:

Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir.

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır.

Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır.

Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir.

Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır.

Bakanlıklar koordineli çalışacaktır.

Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır.

açıklamasında bulundu.

"SUÇUN DAMARLARINI KURUTACAK REFLEKS GÖSTERECEĞİZ"

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zekâ ekseninde yeniden çizdiklerini kaydeden Bakan Çiftçi, bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, “Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil; suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz; klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, akademik veriler ve stratejik analizlerle beslenen bu yeni paradigmayla sadece suçluyla değil, suçu besleyen her türlü damarla mücadele ederek çocuklarımızı ve geleceğimizi güvence altına alıyoruz; sağlam veri olmadan doğru politika kurulamaz. Doğru analiz olmadan kalıcı sonuç alınamaz. Bu mücadele yalnızca kamu kurumlarının omzunda taşınabilecek bir mücadele değildir.” dedi.