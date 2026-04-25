Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini duyurdu. Çiftçi, 7 basamaklı güvenlik modelini detaylarıyla anlattı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin de konuşan Çiftçi, "Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 17:32

İstanbul’da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 7 basamaklı güvenlik modelini detaylarıyla anlatan Çiftçi, "Suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz; klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz." dedi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek, suçla mücadelede 7 basamaklı güvenlik modeli, artırılan kriminal kapasite ve okullara yönelik yeni güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, proaktif bir güvenlik mimarisiyle suçları kaynağında kurutmayı ve riskleri önceden imha etmeyi hedeflediklerini belirtti.
AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının %97,2'sinin aydınlatıldığını ve 2023-2026 ilk çeyrek arasında yeni faili meçhul kaydı bulunmadığını açıkladı.
Cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası mekanizmaların işletildiğini, 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ifade etti.
Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in delil karartma iddiaları üzerine tutuklandığını bildirdi.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından her okulda 'güvenlik kurulu' oluşturulacağını ve okul güvenliği toplantılarının her ay düzenli olarak yapılacağını duyurdu.
7 basamaklı güvenlik modelini; risk ve tehdit analizleri, fiziki güvenlik önlemleri, erken uyarı sistemi, toplum sağlığı merkezlerine takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar koordinasyonu ve acil durumlar için eğitim-farkındalık çalışması olarak sıraladı.
Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.
Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

"SINIRI AŞMAK TAKİPTEN KURTULMAYA YETMEZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’sinin aydınlatıldığını ve kriminal kapasitenin güçlenmesi ile birlikte 2023 yılından 2026’nın ilk çeyreğine kadar yeni faili meçhul kaydının bulunmadığını açıkladı. Cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların işletildiğini vurgulayan Çiftçi, “262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 şahıs için ise süreç devam ediyor. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir.” dedi.

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Dosyanın geldiği aşamada bir valinin, emniyet müdürünün ve başsavcının koordineli olarak birlikte çalışmasından emeği olduğunu kaydeden Çiftçi, “Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır; bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhâl kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil, soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik; sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Böylece hem iddiaların hem de soruşturma sürecinin etkinliğinin tüm yönleriyle incelenmesi sağlandı. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek, bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum; zira hiç kimsenin suç işleme veya suça göz yumma imtiyazı yoktur.” açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

OKULLARA GÜVENLİK GENELGE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından alınacak önlemler ile ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, “Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik; okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik. Hâlihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan ‘okul güvenliği’ toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacaktır. Her okulda ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır.” dedi.

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

Yedi basamaklı güvenlik modelini sıralayan Çiftçi:

Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir.
Fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır.
Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır.
Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir.
Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır.
Bakanlıklar koordineli çalışacaktır.
Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır.
açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik sistemini ilk kez duyurdu! Yeni dönem resmen başlıyor: Yapay zekâ devrede

"SUÇUN DAMARLARINI KURUTACAK REFLEKS GÖSTERECEĞİZ"

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zekâ ekseninde yeniden çizdiklerini kaydeden Bakan Çiftçi, bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, “Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil; suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz; klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, akademik veriler ve stratejik analizlerle beslenen bu yeni paradigmayla sadece suçluyla değil, suçu besleyen her türlü damarla mücadele ederek çocuklarımızı ve geleceğimizi güvence altına alıyoruz; sağlam veri olmadan doğru politika kurulamaz. Doğru analiz olmadan kalıcı sonuç alınamaz. Bu mücadele yalnızca kamu kurumlarının omzunda taşınabilecek bir mücadele değildir.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da termometreler çıldırdı! Sıcaklık değerlerini görenler şaştı kaldı
At sahibini boğazından ısırarak ağır yaraladı
Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğinde son başvuru 11 Mayıs!
Düğün günü hayatını kaybeden çiftin kına gecesinde eğlendikleri anlar ortaya çıktı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.