Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin mali ve sosyal haklarına yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

7 YILINI TAMAMLAYANA 2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDEME

Bakan Güler, 7 yıllık hizmet süresini tamamlayarak görevden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere 2 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını bildirdi. Güler, özel harekât ve operasyon tazminatının 63 bin lira seviyesine çıkarıldığını, sözleşme bitiminde ödenen tazminatın ise yüzde 33 artırıldığını söyledi.

UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞTE 3 YIL ŞARTI 2 YILA İNDİRİLDİ

Uzman erbaşlığa geçiş başvuru süresinin 3 yıldan 2 yıla indirildiğini kaydeden Güler, 2024’te 3 bin 957, 2025’te 4 bin 581, 2026’da ise 2 bin 523 sözleşmeli erin uzman erbaşlığa geçirildiğini açıkladı. Bakan Güler, kamudaki bazı personel alımlarında toplam kontenjanın en az yüzde 10’unun sözleşmeli erbaş ve erlere ayrılacağını da ifade etti.

3600 EK GÖSTERGE VE LOJMAN HAKKI

Uzman erbaşların eğitim durumlarına göre derece ve kademe iyileştirmeleri yapıldığını belirten Güler, astsubaylığa geçiş kontenjanlarının artırıldığını anlattı. Yaşar Güler, lojmanlardan yararlanma oranının yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldığını, emeklilik yaş haddinin 55 olarak düzenlendiğini ve 3600 ek gösterge hakkı verildiğini kaydetti.

Millî Savunma Bakanı Güler, askerî hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, TSK’nın sağlık kapasitesine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 2 bin 212 muharip sıhhiye ve cankurtaran uzman çavuş, 1910 sağlık astsubayı ve 454 askerî tabip görev yapıyor. Bakan Güler, beş askerî hastanenin personele hizmet verdiğini, ihtiyaç hâlinde 12 hastanede izole bölümlerin bulunduğunu kaydetti.

