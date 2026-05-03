Bazı sosyal medya platformlarında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ’de görev yapan bir daire başkanı arasında akrabalık bağı bulunduğu ve bu sözde bağ üzerinden adli süreçlere müdahale edildiği yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek hakkındaki "akrabalık” ve “müdahale” iddialarına cevap Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ASKİ'de görevli bir daire başkanı arasında akrabalık bağı olduğu ve bu bağ üzerinden adli süreçlere müdahale edildiği yönündeki iddialar yalanlandı. Paylaşımlarda adı geçen şahıs ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında herhangi bir akrabalık bağı, tanışıklık ya da ilişki bulunmadığı belirtildi. Soyadı benzerliği üzerinden kurgulanan iddiaların mesnetsiz ve iftira olduğu kaydedildi. İddiaya konu Mehmet Halis Gürlek'in Aksaraylı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ise Nevşehirli olduğu ifade edildi. Türk yargı sisteminin bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle işlediği ve yargı süreçlerine müdahalenin söz konusu olmadığı vurgulandı. Dezenformasyon içeren paylaşımları üreten ve yayan kişiler hakkında hukuki süreçlerin yürütüleceği açıklandı.

Açıklamada iddiaların tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açıkça dezenformasyon amaçlı olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullandı:

"Söz konusu paylaşımlarda adı geçen şahıs ile Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek arasında herhangi bir akrabalık bağı, tanışıklık ya da ilişki bulunmamaktadır. Soyadı benzerliği üzerinden kurgulanan bu iddialar, hiçbir somut veriye dayanmayan açık bir iftiradır. Yapılan incelemelerde, iddiaya konu Mehmet Halis Gürlek isimli şahsın Aksaraylı olduğu tespit edilmiştir. , Adalet Bakanımız Sayın Gürlek’in ise Nevşehirli olduğu kamuoyunca bilinmektedir.

Türk yargı sistemi; Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle işlemektedir. Hiçbir makamın, kişinin ya da merciin yargı süreçlerine müdahalesi söz konusu değildir. Bu yönde ortaya atılan iddialarda yargı bağımsızlığını hedef alan kasıtlı bir algı operasyonunun parçasıdır.

Kasıtlı şekilde üretilen bu tür içerikler; toplumsal güveni zedelemeyi, devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı ve devam eden hukuki süreçleri manipüle etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, dezenformasyon içeren bu paylaşımları üreten ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir. Kamuoyunun, gerçek dışı, manipülatif ve kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tür iddialara itibar etmemesi önem arz etmektedir"