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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 02:53
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 02:53

Bakan Gürlek'ten Adalet Bakanlığı bütçesinin kabulüne ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Bakan Gürlek'ten Adalet Bakanlığı bütçesinin kabulüne ilişkin açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 02:53
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 02:53

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra , Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay'ın 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.

Adalet Bakanı , bakanlığın 2027 Yılı Bütçe Teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Komisyon Başkanı Mehmet Muş ve milletvekillerine teşekkür eden Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Bakan Gürlek'ten Adalet Bakanlığı bütçesinin kabulüne ilişkin açıklama

"Yargı süreçlerinin hızlandırılması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması için özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kapsayıcı reformlarımızı hayata geçirmeye ve milletimizin adalet beklentilerine somut çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 2027 Yılı Bütçe Teklifimizin ülkemize, milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

https://x.com/abakingurlek/status/2119913426084311545

Bakan Gürlek, 2027 yılı bütçe teklifinde Adalet Bakanlığına tahsisi öngörülen ödenek miktarının 524 milyar 692 milyon 545 bin lira olduğunu bildirmişti.

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ETİKETLER
#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#hakimler ve savcılar kurulu
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ceza İnfaz Kurumları Ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
#Gündem
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