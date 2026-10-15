Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

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İstanbul
İstanbul, 14 Ekim Çarşamba günü aşırı sağanak yağış sonucunda felaketi yaşadı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu kentte kabus gibi bir gün geride kaldı.
Eğitim ve öğretime 2 gün ara verilirken ekipler 3 bin 50 kişiyi kurtardı. Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde sele dönüşen yağış için kriz masası kuruldu.
Kentte yaşayanlara cuma ve cumartesi günü için de yağış uyarısı yapılırken bir yandan da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili Bakanlık açıklamasında, Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek.
Son duruma ilişkin açıklama yapacak olan Bakan Kurum, yarın ise hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.