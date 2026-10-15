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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:16

Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

İstanbul'da aşırı yağışın felakete dönüşmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 5 kişi için arama çalışması başlatıldı. 3 bin 50 kişinin kurtarıldığı kentte metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Selin yaraları sarılırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sağanağın vurduğu İstanbul'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:16

, 14 Ekim Çarşamba günü aşırı sağanak yağış sonucunda felaketi yaşadı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu kentte kabus gibi bir gün geride kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen aşırı sağanak yağış ve sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
Sel nedeniyle eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi ve ekipler 3 bin 50 kişiyi kurtardı.
Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde sele dönüşen yağış için kriz masası kuruldu.
Kent sakinlerine cuma ve cumartesi günleri için de yağış uyarısı yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyecek ve hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

Eğitim ve öğretime 2 gün ara verilirken ekipler 3 bin 50 kişiyi kurtardı. ve Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde sele dönüşen yağış için kriz masası kuruldu.

Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

Kentte yaşayanlara cuma ve cumartesi günü için de yağış uyarısı yapılırken bir yandan da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

BAKAN KURUM'DAN İSTANBUL'A İNCELEME 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'un sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

TOPLANTI VE İNCELEME

Konuyla ilgili Bakanlık açıklamasında, Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek.

Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak

Son duruma ilişkin açıklama yapacak olan Bakan Kurum, yarın ise hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.

 

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#İstanbul
#murat kurum
#sarıyer
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi
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