İstanbul, 14 Ekim Çarşamba günü aşırı sağanak yağış sonucunda felaketi yaşadı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu kentte kabus gibi bir gün geride kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Murat Kurum selin vurduğu İstanbul'da! Kritik toplantı sonrası inceleme yapacak İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen aşırı sağanak yağış ve sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Sel nedeniyle eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi ve ekipler 3 bin 50 kişiyi kurtardı. Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde sele dönüşen yağış için kriz masası kuruldu. Kent sakinlerine cuma ve cumartesi günleri için de yağış uyarısı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyecek ve hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Eğitim ve öğretime 2 gün ara verilirken ekipler 3 bin 50 kişiyi kurtardı. Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde sele dönüşen yağış için kriz masası kuruldu.

Kentte yaşayanlara cuma ve cumartesi günü için de yağış uyarısı yapılırken bir yandan da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

BAKAN KURUM'DAN İSTANBUL'A İNCELEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

TOPLANTI VE İNCELEME

Konuyla ilgili Bakanlık açıklamasında, Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek.

Son duruma ilişkin açıklama yapacak olan Bakan Kurum, yarın ise hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.