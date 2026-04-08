A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek 24 yıl sonras Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Tarihi zafer tüm Türkiye’yi sevince boğarken, Milli Takım için yeni bir marş için de hazırlıklar başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Tekin duyurdu! Milli Takım marşı için yarışma düzenlenecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma düzenlenecektir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını duyurdu. Bakan Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bu fikre rıza gösterdiğini belirtti. Yarışmaya, Türkiye genelindeki 105 güzel sanatlar lisesinde eğitim alan yaklaşık 20 bin öğrenci ve bu okullardaki müzik öğretmenleri dahil edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarışma fikrine destek vererek, uygun bulunursa marşı kullanacaklarını ifade etti. Yeni marş hazırlıkları kapsamında, 2002 Dünya Kupası'nda Tarkan'ın hazırladığı şarkının ardından Sinan Akçıl'ın ismi de konuşuluyor.

YARIŞMA DÜZENLENECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir telefon programında okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını duyurdu.

HACIOSMANOĞLU'NUN RIZASINI ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da rızasını aldığını belirten Bakan Tekin, "Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların bin 62'si müzik öğretmeni" ifadeleri kullandı.

Kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi birçok alanda eğitimi olan müzik öğretmenlerinin olduğunu aktaran Tekin, "Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz?" dedi.

HACIOSMANOĞLU: BİZ DE VARIZ BU İŞİN İÇERİSİNDE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da görüşlerini aldıklarını söyleyen Bakan Tekin, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde'. dedi. Destek olmak isteyen sanatçılar varsa onlar da 105 güzel sanatlar lisemizin herhangi birine gidebilirler, buna da çok mutlu oluruz" diye konuştu.

GÜNDEMDE SİNAN AKÇIL VAR

Öte yandan 2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının etkisi hala sürerken yeni marş için Sinan Akçıl'ın ismi konuşuluyordu. Kendisine gelen mesajların ardından açıklama yapan Akçıl, "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" ifadelerini kullanmıştı.