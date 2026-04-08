Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Tekin duyurdu! Milli Takım marşı için yarışma düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacak olmasında dolayı okullarda yarışma başlattıklarını dile getirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da konuya sıcak baktığını aktaran Bakan Tekin; kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi birçok alanda eğitimi olan müzik öğretmenlerinin olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 15:55

A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek 24 yıl sonras Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Tarihi zafer tüm Türkiye’yi sevince boğarken, Milli Takım için yeni bir marş için de hazırlıklar başladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

YARIŞMA DÜZENLENECEK

Milli Eğitim Bakanı katıldığı bir telefon programında okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını duyurdu.

HACIOSMANOĞLU'NUN RIZASINI ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 'nun da rızasını aldığını belirten Bakan Tekin, "Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların bin 62'si müzik öğretmeni" ifadeleri kullandı.

Kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi birçok alanda eğitimi olan müzik öğretmenlerinin olduğunu aktaran Tekin, "Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz?" dedi.

HACIOSMANOĞLU: BİZ DE VARIZ BU İŞİN İÇERİSİNDE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da görüşlerini aldıklarını söyleyen Bakan Tekin, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde'. dedi. Destek olmak isteyen sanatçılar varsa onlar da 105 güzel sanatlar lisemizin herhangi birine gidebilirler, buna da çok mutlu oluruz" diye konuştu.

GÜNDEMDE SİNAN AKÇIL VAR

Öte yandan 2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının etkisi hala sürerken yeni marş için 'ın ismi konuşuluyordu. Kendisine gelen mesajların ardından açıklama yapan Akçıl, "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#yusuf tekin
#ibrahim hacıosmanoğlu
#sinan akçıl
#Dünya Kupası Elemeleri
#Milli Takım Marşı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.