TFF, PFDK sevklerini duyurdu! Beşiktaş'tan çok sayıda isim var

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin PFDK sevklerini duyurdu. Açıklanan listede, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolculardan Vaclav Cerny ve Agbadou'nun PFDK'ya sevk edildiği görüldü.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 14:54

TFF, PFDK’ya yapılan sevk raporlarını duyurdu. Raporda; Trabzonspor Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı davranışlar nedeniyle Galataray Kulübü de çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK’ya gönderilmesine karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki çeşitli müsabakalarda yaşanan olaylar nedeniyle birçok kulübü ve futbolcuyu Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Göztepe A.Ş., Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe A.Ş. maçındaki 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Kasımpaşa A.Ş. ve futbolcusu Ribeiro Dias Carlos Miguel, Kayserispor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'kural dışı hareket' nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.
Trabzonspor A.Ş. ve futbolcusu Boran Başkan, Galatasaray A.Ş. maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş. maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe A.Ş. ve Beşiktaş A.Ş. kulüpleri, Beşiktaş maçı ve sonrasındaki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, futbolun itibarını zedeleyici açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonsporlu Boran Başkan’ın yanı sıra Beşiktaşlı Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou da PFDK’ya sevk edilen futbolcular arasında yer aldı.

PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RIBEIRO DIAS CARLOS MIGUEL’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BORAN BAŞKAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 05.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 05.04.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 05.04.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 05.04.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımdaki açıklamalar ile müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VACLAC CERNY’in müsabaka sonrası resmi sosyal medya hesabından (instagram) 06.04.2026 tarihinde yayınladığı paylaşımında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU’nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KULÜPİLGİLİ KİŞİSEBEPTALİMAT MADDESİSEVK DURUMUTARİH
BEŞİKTAŞ A.Ş.KulüpÇirkin ve kötü tezahüratFutbol Disiplin Talimatı Madde 53PFDK'ya sevk05.04.2026
BEŞİKTAŞ A.Ş.KulüpSaha olaylarıFutbol Disiplin Talimatı Madde 52PFDK'ya sevk05.04.2026
BEŞİKTAŞ A.Ş.KulüpSosyal medyada futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarFutbol Disiplin Talimatı Madde 38PFDK'ya sevk05.04.2026
BEŞİKTAŞ A.Ş.Başkanı SERDAL ADALISosyal medyadaki ve basındaki futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarFutbol Disiplin Talimatı Madde 38Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk05.04.2026
BEŞİKTAŞ A.Ş.Teknik Sorumlu ALİ RIZA SERGEN YALÇINFlaş röportajdaki futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarFutbol Disiplin Talimatı Madde 38Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkBelirtilmemiş
BEŞİKTAŞ A.Ş.Futbolcu VACLAC CERNYSosyal medyadaki futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarFutbol Disiplin Talimatı Madde 38Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk06.04.2026
BEŞİKTAŞ A.Ş.Futbolcu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOUFlaş röportajdaki hakaretFutbol Disiplin Talimatı Madde 41Tedbirli olarak PFDK'ya sevk07.04.2026

OCAELİSPOR Kulübü’nün 06.04.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

