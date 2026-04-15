TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırı ve okullardaki güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Tekin'den Şanlıurfa’daki okula silahlı saldırıyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırı ve okullardaki güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili süreç İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Bakan Tekin, soruşturma süreciyle ilgili kesin kanaatler oluşmadan açıklama yapmayacağını belirtti. Okul saldırısında yaralanan öğretmenlerden biri için hayati tehlike bulunmamakla birlikte, normal yaşamını sürdüremeyecek düzeyde kalıcı hasar oluşabileceği yönünde endişe var. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile her eğitim-öğretim dönemi başında okulları güvenlik ve risk açısından değerlendiriyor.

Saldırıyla ilgili sürecin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü vurgulayan Tekin, “Dün öğle saatlerinde haberdar olur olmaz bölgeye en yakın konumdaki en üst düzey arkadaşımız, Talim Terbiye Kurulu Başkanımızdı; programını yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyunca oradaydı ve sürekli iletişim halindeydik. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz bölgede. Valilikle sürekli irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Zaten her olaydan sonra hemen soruşturma başlatırız. Yetki sahibi herkes soruşturmanın içindedir. Soruşturma tamamlanmadan kimseyi zan altında bırakacak açıklamalardan da kaçınmamız gerekir” diye konuştu.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Soruşturma süreciyle ilgili kesin kanaatler oluşmadan açıklama yapmadığını ve yapmayacağını belirten Bakan Tekin, “Bu konuyla ilgili basında çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunların tamamı hem bizim müfettişlerimiz hem de İçişleri Bakanlığı ve yargı sürecinde değerlendirilecek hususlar. Biz süreci herkesin hakkını koruyacak şekilde adli ve izahi açıdan yürütüyor, yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Okul saldırısında yaralananlara ilişkin de konuşan Tekin, “Hepsini yakından takip ediyoruz. Valilik düzenli olarak bilgilendirme yapıyor. Sadece bir öğretmen arkadaşımız için hayati tehlike bulunmamakla birlikte, normal yaşamını sürdüremeyecek düzeyde kalıcı bir hasar oluşabileceği yönünde endişemiz var. Bu nedenle süreci dikkatle izliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı ile her eğitim-öğretim dönemi başında valilerin başkanlığında okulları güvenlik ve risk açısından değerlendirdiğini ifade eden Bakan Tekin, “Gerekli tedbirleri alıyoruz. Tedbir alınan okullarda da, alınmayanlarda da zaman zaman olaylar yaşanabiliyor. Bu nedenle güvenlik süreçlerini İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Yapılan tespitlere göre okullarımızı risk kategorilerine ayırdık. Bazı okullarımızda doğrudan polis memurları görev yapıyor, bazıları ise sivil polisler tarafından denetleniyor. Tüm bunlar, okullarımızın güvenliğini sağlamak adına gündemimizde olan konular” diye konuştu.