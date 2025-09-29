Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 Bin 387 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptıklarını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 12:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar toplam 509 Bin 387 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptıklarını açıkladı.

KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"’nin Özgürleşmesinden sonra 509 Bin 387 Suriyeli Kardeşimiz Ülkelerine Dönüş yaptı
dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında.
8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı.

2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.
Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.
Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi.
Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

ETİKETLER
#Türkiye
#suriye
#içişleri bakanlığı
#Suriyeli Göç
#Göç Yönetimi
#Gönüllü Geri Dönüş
#Gündem
