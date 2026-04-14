Bakanlık düğmeye bastı! 'Dondurma' diye satılanlara yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı dondurulmuş ürünlerle ilgili attığı yeni adımı kamuoyuyla paylaştı. Bu çerçevede yenilebilir buzlu ürünlerde dondurma algısını oluşturan yanıltıcı ifadeler yasaklandı.

Özetle

Bakanlığın sosyal medya hesabında, 'İsimde netlik seçimde güven' başlığıyla yeni düzenleme duyuruldu. Yeni kuralla birlikte yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısını oluşturacak ifadelere yer verilmesinin önüne geçildi.

Açıklamada, şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirme ile tüketicinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemenin güvenilir gıda politikaları kapsamında hayata geçirildiği aktarıldı.

