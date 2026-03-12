Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tarım Bakanlığı’ndan yeni gıda düzenlemesi: Parti numarası olmayan ürünlerin satışı yasaklandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, gıdanın üretim serisini tanımlayan işaret, harf veya numara taşımayan ürünler piyasaya sürülemeyecek. Tüketici sağlığını korumayı hedefleyen düzenleme kapsamında, "P" veya "L" ibaresi taşımayan ambalajlı ürünlere idari yaptırım uygulanacak. İşletmelerin 31 Aralık 2026'ya kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarım Bakanlığı’ndan yeni gıda düzenlemesi: Parti numarası olmayan ürünlerin satışı yasaklandı!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 04:56
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 04:59

Gıda takibinde yeni bir dönem başlıyor. , Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni tebliğle, piyasadaki tüm gıda ürünlerinin izlenebilirliğini zorunlu hale getirdi. Bu düzenleme, bir gıda zehirlenmesi veya kalite sorunu yaşandığında ilgili serinin anında tespit edilip toplatılmasını kolaylaştıracak.

"P" VE "L" HARFLERİ ETİKETLERDE ŞART OLDU

Yeni kurallara göre, her gıda partisi üreticisi tarafından belirlenecek özel bir işaretle tanımlanacak. Parti numarasının önünde "P" (Parti) veya "L" (Lot) harfi bulunacak. Bu işaretler ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde yer alacak. Üretim veya son tüketim tarihi; gün ve ay olarak kodlanmadan yazılması şartıyla parti numarası yerine kullanılabilecek.

Tarım Bakanlığı’ndan yeni gıda düzenlemesi: Parti numarası olmayan ürünlerin satışı yasaklandı!

İSTİSNALAR VE MUAFİYETLER

Düzenleme, bazı özel durumları kapsam dışı bıraktı. Hazırlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler, satış noktasında müşterinin talebiyle paketlenen gıdalar, en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan küçük ambalajlı ürünler, tek porsiyonluk dondurma ve buzlar (ana ambalajda numara olması şartıyla) bu zorunluluktan muaf tutulacak.

SON TARİH: 31 ARALIK

Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numaralarının kayıtlarını tutmak ve istendiğinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak. Tebliğ hükümlerine uyum sağlamayan işletmelere Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Mevcut stokların ve yeni üretilen gıdaların tebliğe uygun hale getirilmesi için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıda fiyatlarının artışının önüne geçmek için yeni önlem: Gübrede vergi düzenlemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#gıda güvenliği
#Gıda Takibi
#Parti Numarası
#Ürün İzlenebilirliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.