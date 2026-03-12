Tarım Bakanlığı’ndan yeni gıda düzenlemesi: Parti numarası olmayan ürünlerin satışı yasaklandı!

Gıda takibinde yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni tebliğle, piyasadaki tüm gıda ürünlerinin izlenebilirliğini zorunlu hale getirdi. Bu düzenleme, bir gıda zehirlenmesi veya kalite sorunu yaşandığında ilgili serinin anında tespit edilip toplatılmasını kolaylaştıracak.

"P" VE "L" HARFLERİ ETİKETLERDE ŞART OLDU

Yeni kurallara göre, her gıda partisi üreticisi tarafından belirlenecek özel bir işaretle tanımlanacak. Parti numarasının önünde "P" (Parti) veya "L" (Lot) harfi bulunacak. Bu işaretler ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde yer alacak. Üretim veya son tüketim tarihi; gün ve ay olarak kodlanmadan yazılması şartıyla parti numarası yerine kullanılabilecek.

İSTİSNALAR VE MUAFİYETLER

Düzenleme, bazı özel durumları kapsam dışı bıraktı. Hazırlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler, satış noktasında müşterinin talebiyle paketlenen gıdalar, en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan küçük ambalajlı ürünler, tek porsiyonluk dondurma ve buzlar (ana ambalajda numara olması şartıyla) bu zorunluluktan muaf tutulacak.

SON TARİH: 31 ARALIK

Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numaralarının kayıtlarını tutmak ve istendiğinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak. Tebliğ hükümlerine uyum sağlamayan işletmelere Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Mevcut stokların ve yeni üretilen gıdaların tebliğe uygun hale getirilmesi için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.