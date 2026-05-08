Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Barış Anneleri turunu tamamladı şimdi sıra Öcalan'da: TBMM'ye dilekçeyi sundular

"Terörsüz Türkiye" sürecinde PKK'nın silah bırakma adımı yavaş bir şekilde ilerlerken siyasi çevrelerde görüşmeler ve yasal düzenlemeye yönelik adımlar sürüyor. Siyasi çevrelerle görüşen 'Barış Anneleri' ve DEM Partili milletvekillerinden oluşan heyet son aşamada terör örgütü elebaşı

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 21:28

'Barış Anneleri' ve DEM Partili milletvekillerinden oluşan heyet, 'de grubu olan partilere yönelik ziyaretlerini tamamladı. Heyet son olarak Adalet Bakanlığına terör örgütü elebaşı ile görüşmek için dilekçe gönderdi.

HABERİN ÖZETİ

'Barış Anneleri' ve DEM Partili milletvekillerinden oluşan heyet, TBMM'de grubu olan partilere ziyaretlerini tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığına terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe sundu.
Heyet, son olarak Adalet Bakanlığına terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe gönderdi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, siyasi parti görüşmelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.
Binlerce anne adına, hiçbir annenin ağlamaması ve sürecin başarıya ulaşması için isteklerini ilettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan'ın sürece katkılarının etkin hale getirilmesi için gerekenlerin yapılmasını talep ettiler.
ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDULAR

Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki ‘Barış Anneleri' heyeti, Anneler Günü dolayısıyla önünde bir araya geldi. Heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebini içeren dilekçeyi Bakanlığa sundu. Dilekçenin teslim edilmesinin ardından Doğan, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

SİYASİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ

DEM Parti olarak 'Barış Annelerine' yalnızca eşlik ettiklerini aktaran Doğan, "Bu süreçte kolaylaştırıcı olmaya ve sözlerini taşıyabilecekleri zemini oluşturmaya çalıştık. Müzeyyen anne, buradaki üç anne adına başvurdukları siyasi partilerden olumlu geri dönüş aldıklarını ve kendileriyle diyalog kurmaktan memnuniyet duydukları ifade etti.

ÖCALAN'IN SÜRECE KATKILARININ ETKİN HALE GETİRİLMESİ İSTENDİ

Binlerce anne adına buradalar, artık hiçbir annenin ağlamaması ve bu sürecin başarıya ulaşması için isteklerini taleplerini ilettiler. Bu sürecin asıl muhataplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan'ın da sürece katkılarının daha etkine hale gelebilmesi için gerekenlerin yapılmasını ifade ettiklerini söylediler. Umutlarının tazelendiğini ve bu sürece dair de kararlılıklarının devam edeceğini ifade ettiler" dedi.

