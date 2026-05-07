DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile milletvekili Adalet Kaya’nın da eşlik ettiği Barış Anneleri heyeti, MHP grubunu ziyaret etti. Heyeti MHP'den Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşıladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DEM Partililerin eşlik ettiği Barış Anneleri heyeti, MHP'yi ziyaret etti DEM Parti'nin eşlik ettiği Barış Anneleri heyeti, Anneler Günü dolayısıyla barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere MHP'yi ziyaret etti. Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekili Adalet Kaya eşlik etti. MHP'den heyeti Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşıladı. MHP heyeti, Barış Anneleri'ni kırmızı karanfille karşıladı. Görüşmede heyet, Filiz Kılıç'a beyaz tülbent hediye ederken, Filiz Kılıç da bir kadına sarı tülbent hediye etti. Barış Anneleri heyetinin sonraki durağı Saadet Partisi oldu.

KIRMIZI KARANFİLLE KARŞILADILAR

Diğer dikkat çeken bir detay ise MHP heyetinin, Barış Anneleri'ni kırmızı karanfille karşılaması oldu.

KARŞILIKLI TÜLBENT HEDİYE EDİLDİ

Görüşmede heyet, Filiz Kılıç’a beyaz tülbent hediye etti. Filiz Kılıç da omzundaki heyetten bir kadına, sarı tülbent hediye etti.

SIRADAKİ ZİYARET SAADET PARTİSİ'NE

Günün son ziyaretinin ise saat 17.00’de Saadet Partisi’ne yapılacağı kaydedildi. Ziyaretlerde, Anneler Günü dolayısıyla “barış ve kardeşlik temennilerinin iletileceği” ifade edildi.