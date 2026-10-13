Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 00:39

Barzani'den Terörsüz Türkiye'de hız eleştirilerine cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecinde hız tartışmalarına "Bir gecede çözülmez" sözleriyle karşılık verdi. Sorunu çözen kişinin Nobel Barış Ödülü'ne layık olacağını ifade eden Barzani'nin işaret ettiği isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Barzani'den Terörsüz Türkiye'de hız eleştirilerine cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 00:39

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamette ilerlediğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Barzani'den Terörsüz Türkiye'de hız eleştirilerine cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye projesinin ciddi ve doğru bir istikamette ilerlediğini belirterek, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu ifade etti.
Barzani, Terörsüz Türkiye projesinin yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabileceğini ancak bunun doğal olduğunu belirtti.
Erbil'in sürece destek verdiğini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde Kürt karşıtlığı görmediğini vurguladı.
Barzani, Suriye'de Kürtçe eğitim konusunda ilerleme olduğunu ve Şara'nın sorunları çözmek istediği kanaatinde olduğunu aktardı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Irak'ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Barzani, Terörsüz Türkiye projesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barzani'den Terörsüz Türkiye'de hız eleştirilerine cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN YAVAŞ İLERLEDİĞİ YÖNÜNDE ŞİKAYETLER OLABİLİR"

Barzani, iki sene önce Terörsüz Türkiye projesinin "ciddi olup olmadığı" konusunda şüpheleri olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreç konusunda ciddi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Barzani, "Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE LAYIK"

Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineleyen Barzani, şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye’yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil. Türkiye de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır."

"ŞARA İLE GÖRÜŞMEDE KÜRT KARŞITLIĞI GÖRMEDİM"

Suriye’de gelinen aşamanın kolay olmadığını ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kürt karşıtı olmadığını vurgulayan Barzani, "Suriye ziyaretimde Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığım görüşmede Kürt karşıtlığı görmedim. Bu konuda çok konuştuk. Güvenlik güçlerinin entegrasyonuyla ilgili sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Kürtler için çok önemli olan Kürtçe eğitim konusunda da ilerleme var. Suriye ile ilgili benim kanaatim Cumhurbaşkanı Şara’nın sorunları çözmek istediği yönündedir." ifadelerini kullandı.

Esed yönetimindeki Baas rejimi döneminde Kürtlerin yaşadıklarını hatırlatan Barzani, şunları söyledi:

"Suriye’de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye’de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor, eğitimin Kürtçe yapılması için adım atılması ilerlemedir. Şara’nın bizi ağırlamada uyguladığı protokol Kürtlerle hiçbir sorununun olmadığına dair mesajını içeriyordu. Şam Havalimanı’na indiğimizde Şara’nın Kürtçe hoş geldiniz mesajıyla karşılandık. Protokolde Irak ve IKBY bayrakları taşındı. Bunlar sembolik şeylerdir. Yemek menüsü bile Kürtçe yazılmıştı. Tüm bunlar Kürtlerle sorunu olmadığına işaret ediyor."

Barzani, "Suriye’nin kendine özgü sorunları var. Kolay bir Suriye’de hüküm sürmüyorlar. Sosyal, imar ve altyapı açısından zor ve virane bir Suriye var. Bunun yeniden ayağa kaldırılması çok zaman ister." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere müjdeyi duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan arttı
Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı
MGK Toplantısı tamamlandı! Gündeme gelen konular 11 maddede açıklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güvenlik kaynakları açıkladı: PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.