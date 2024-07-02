Başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Bu kez yer Hatay

02 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:21

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

Başıboş sokak köpeği sorunu devam ederken bu kez son durak Hatay oldu.

Özerli Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Ali Burak Soylu, dün akşam saatlerinde markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken düşerek vücudunun değişik yerlerinden yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından evine getirilen Ali Burak Soylu, markete giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Köpekten korktuğunu ve her geçtiğinde tedirgin olduğunu anlatan Soylu, "Markete giderden bir köpek bana doğru saldırdı. Ayağımı tutmaya çalıştı. Biraz yerde sürükledim." dedi.

Soylu, sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini dile getirdi.

'KÖPEKLERİN TOPLATILMASI İSTENİYOR'

Anne Hacer Soylu da mahalledeki sahipsiz köpeklerden rahatsız olduklarını ifade etti.

Köpek sorununun çözülmesini istediğini belirten Hacer Soylu, "Yaşadığımız sitenin etrafında çok köpek var. Onların toplanmasını, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Beni bile kovalıyorlar.

Ayağımızdan kapabilir, ısırabilir, başımıza her şey gelebilir. Sitenin çocukları korkuyor. Bu yüzden köpeklerin toplanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakini Gülsüm Arıcan da köpeklerin daha önce torunlarına saldırdığını, bu nedenle mahallede rahat dolaşamadıklarını kaydetti.