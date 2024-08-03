Bayraktar TB3 ve KAAN'ın gücünü katlayacak! Yerli motor yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor: Dört ülke sıraya girdi

03 Ağustos 2024 17:33 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:34

Türk savunma sanayisinin önemli projeleri İHA, helikopterler ve savaş uçakları için geliştirilen yerli motorda çalışmalar sürüyor. Özellikle 5. Nesil savaş uçağımız KAAN’ın teknik geliştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

AKINCI, ANKA, KAAN VE BAYRAKTAR TB3'E GÜÇ VERECEK

TGRT Haber motor üretimlerinin yapıldığı TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin (TEI) kalbine girdi. ANKA, BAYRAKTAR, AKINCI, KIZILELMA, KAAN Türk havacılığından birbirinden kritik işlere imza atıyor.

YAKIT TASARRUFU

Üretilen motorlardan biri de PD-170… İrtifa kabiliyeti ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerine fark atıyor.

45 bin feet irtifaya sahip olan motor ilk uçuşunu ANKA ile yaptı. Daha sonra Bayraktar TB3 ve AKSUNGUR’a monte edildi. Türk mühendisleri diğer motorlar üzerinde de çalışıyor.

Türk savunmasındaki yerli motorlar için bazı ülkeler kapıyı şimdiden çaldı. Türkiye’ye ihracat kapısı açılıyor. PD-170’in yurtdışından talipleri olduğu bildirildi.

DÖRT ÜLKE PEŞİNDE

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, yaptığı açıklamalarda motorun kendi sınıfında en az yakıt tüketen motor olduğunu, ikinci hatta üçüncü müşterilerinin de olduğunu belirtti. Ayrıca Akşit dördüncü ülkenin de yerli motor için anlaşma yapmak istediğini söyledi.