Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı: Rüşvetin tarifesi varmış

20 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:24

Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvet verdiği öne sürülen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'la yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi, rüşvet işlerinin nasıl döndüğünü tek tek anlatı.

Beşiktaş​ ve Esenyurt​ belediyelerinde aldığı ihaleler karşılığında rüşvet​ ağı kurduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ Başkanı Önder Gedik ve Aziz İhsan Aktaş dahil olmak üzere 23 şüpheli tutuklandı.

USULSÜZLÜKLERİ DETAYLARIYLA ANLATTI

Esenyurt Belediyesi​'nde çevre mühendisi olarak görev yapan A.O., soruşturmada "tanık" sıfatıyla ifade verdi. A.O., ifadesinde Esenyurt Belediyesi'nde ihalelerde yaşanan usulsüzlükleri detaylarıyla anlattı.

"BAŞKAN, İSTEDİĞİ MÜTEAHHİTLE ÇALIŞIR..."

Yaklaşık 2 yıl önce başka bir belediyeden nakil yoluyla Esenyurt Belediyesi'ne geldiğini belirten A.O., önce Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ardından İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde çalıştığını ifade etti. CHP'li Ahmet Özer'in başkan seçilmesinin ardından Adnan Acar ve Ali Gökmen’in kendisine, “Başkan, istediği müteahhitle çalışır ancak önce bizimle anlaşması gerekir” dediğini aktardı. A.O., bu kişilerin yetkileri olmamasına rağmen belediyenin temizlik işlerini incelemeye başladıklarını belirtti.

Ufuk Özdemir, Destek Hizmetleri Müdürü'yken, Temizlik ve Atıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı yapıldı. Ben, temizlik işlerinin nasıl yapılacağı, araç alımının maliyetli olacağını, uygun araçların alınması gerektiği hususunda rapor hazırladım. Raporu Özdemir'e verdikten sonra Cüneyt Tuncil benimle görüşmek istedi. Ahmet Özer'in yanından geldiğini söyledi. O dönem belediyenin temizlik işleri Harman İnşaat isimli firmadaydı ve 30 Eylül 2024'te ise süresi bitecekti" dedi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ

Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı. Yolcu, bana ihalenin teknik aşamasıyla ilgili çalışma yapmamı söyledi. Ben çalışmamı yaptım ancak bana güvenmediler. Mersin'den Cevdet Özişler isimli kişi geldi ve Başkan Ahmet Özer'e danışman yapıldı. Şartnamedeki araç özelliklerini değiştirdiler. Ben niyetlerinin farklı olduğunu anladım. Ümit Gözütok benim yazdığım şartnamedeki teknik özellikleri değiştirmemi istedi. Yapamayacağımı söyledim.

"BİNEVİ NOKTA ATIŞI YAPILMIŞTI"

Sonra ihaleyi yapalım dediler. Araçların uygun olmadığını anlatmaya çalıştım. Kolumdaki saatle ses kaydı aldım. Benim getirdiğim değil, Ümit Gözütok'un (Aktaş'ın adamı) getirdiği şartname EKAP'a yüklenmiş. Bunu fark edince olay çıkardım. Gözütok'un yazdığı şartnamede araçlar en ince ayrıntısına kadar yazılmıştı. Binevi nokta atışı yapılmıştı. Doğru olmadığını belirttim. Şartname EKAP'a yüklendi. Sonra maliyet hesaplama yapıldı. Normalde ikisi aynı anda yapılırdı.

"BİR KİŞİNİN 6.5 MİLYON, ALTTAKİLERİN 2 MİLYON ALACAĞINI DUYDUM"

İhale çıktıktan sonra tek geçerli teklifin Bilginay şirketi tarafından verildiğini duyduk. Pazarlık usulü için birkaç firma çağırmışlar ancak Bilginay dışında kimse katılmamış. İhale evraklarını incelediğimde Ümit Gözütok'un Bilginay adına işlem yaptığını öğrendim. 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerde genelge yayınlandı. İhaleler tek elden toplanacak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihaleye çıkacak dendi. Bunun üzerine Murat Düzgün, Beylikdüzü Belediyesi'nden, Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları'ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. Ahmet Özer'in akrabalarını belediyeye yerleştirdiğini öğrendim. Belediyede ihale nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru para dağıtılacağı. Bir kişinin 6.5 milyon, alttakilerin 2 milyon alacağını duydum."

"EN TEPESİ BENİM, BEN GELDİM"

Aziz İhsan Aktaş'la ihalelerdeki usulsüzlükleri fark etmesi nedeniyle kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini aktaran A.O., "Fatih'te 2 saat kadar görüştük. Bana, ihalede herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve ihalenin işleme konulması gerektiği hususunda örtülü bir baskıda bulundu. Ben de yaptığım bu görüşmeyi kayıt altına aldım" diyerek ses kaydını da savcılığa sundu. Ses kaydında Aktaş'ın A.O.'ya, "Ben şöyle söyliyeyim Ahmet abi senden bahsetti dedi ki A.O. bir şirket yetkilisi ile görüşmek istiyor. Ben de dedim ki nerede hangi saatte olursa ben gelirim. En tepesi benim, ben geldim' şeklinde dediği görüldü.