Beylikdüzü Belediyesi'nden İmamoğlu İnşaat'a 40 milyon TL'lik ceza

İstanbul Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazıları doğrultusunda incelemede, projedeki A1, A2 ve B bloklarda zemin, 1. ve 2. normal katlarda yer alan “güneş kırıcı” unsurların amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

Tespit üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında işlem başlatıldı.

40 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

İmamoğlu İnşaat'a toplamda 40 milyon 390 bin 479 lira 83 kuruş idari para cezası kesildi.

İmamoğlu İnşaat tarafından bahsi geçen yerle ilgili düzenleme yapılmazsa yıkım olacağı bildirildi.