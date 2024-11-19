Bir kayyum kararı da Antalya'dan... Rüşvet Operasyonu’nun ardından balıkçı barınağına atandı

19 Kasım 2024 16:59 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:16

Antalya’daki Balıkçı Barınağı'nda rüşvet iddialarına yönelik Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı bu sabah barınağa kayyum atadı. Kayyum yönetimi, 25 Kasım’a kadar barınakta kapsamlı bir inceleme yapılmasına karar verdi.

Antalya​'da Sahil Güvenlik​ İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı tarafından yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda başlatılan soruşturma kapsamında; rüşvet​ operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmış, toplamda 40 kişi hakkında adli işlem uygulanmıştı.

Operasyon sırasında; Su Ürünleri Kooperatifinin tekne sahiplerinden Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz ödeme talep ettiği ve tekne sahiplerinin barınakta yer edinebilmek için kayıt dışı ödemeler yapmak zorunda bırakıldığı tespit edilmişti. Ayrıca, kooperatifin bazı faaliyetlerini üçüncü şahıslara yönlendirerek haksız kazanç sağladığı belirlenmişti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T. ve kooperatif üyelerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, rüşvet suçlamasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı​ barınağa kayyum atama kararı aldı. Barınağın yönetimine el konulmasıyla birlikte, olayın tüm detaylarının incelenmesi için süreç devam ediyor.

MESAİ SAATLERİ SINIRLANDIRILDI

Sabah saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı’na gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri 25 Kasım Pazartesi gününe kadar barınakta inceleme yapma kararı aldığı öğrenildi. Atanan kayyım tarafından alınan karar gereği 25 Kasım tarihine kadar barınaktaki ticari ve özel tekne sahipleri dışında tekne ve araçların giriş çıkışlarının yasaklandığı ayrıca, Antalya Balıkçı Barınağı içerisinde bulunan market ve işletmelerin pazartesi gününe kadar kapalı olması kararlaştırılırken, mesai saatlerini de 08.30 ile 17.30 saatleri arasında sınırlandırıldığı öğrenildi. Kayyım yönetimi, barınak içerisindeki tüm faaliyetler için kayyım yönetiminden izin alınması gerektiğini kararlaştırdı.