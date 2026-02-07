Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Editor
 | Özge Sönmez

Şebeke suyu için alarm verildi! Değerler sınırın üzerinde çıktı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın' uyarısı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğunu tespit etti. Sonuçlar normale dönene kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Şebeke suyu için alarm verildi! Değerler sınırın üzerinde çıktı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın' uyarısı
AA
07.02.2026
saat ikonu 10:28
07.02.2026
saat ikonu 11:15

'ta şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildi. Muş İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, sonuçlar normale dönünceye kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanmaması gerektiği duyuruldu.

Şebeke suyu için alarm verildi! Değerler sınırın üzerinde çıktı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın' uyarısı

DEĞERLER SINIRIN ÜZERİNDE ÇIKTI

Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır." denildi.

DİŞLERİNİZİ BİLE FIRÇALAMAYIN

Uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."

ETİKETLER
#Sağlık
#muş
#Uyarı
#Şebeke Suyu
#Su Kalitesi
#Gündem
