Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

05 Şubat 2025 19:44 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:49

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine çarptı. İstanbul istikameti kazanın etkisiyle trafiğe kapatıldı. Olayda bir kişi yaralanırken, ekipler kaza yapan araçları kaldırmak için çalışmalara başladı.

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Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu

Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu

Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI!

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu süreçte ulaşım, Abant Kavşağı üzerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.