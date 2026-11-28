Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına Bayraktar Akıncı insansız hava araçları (İHA) da katılarak yer ekiplerine destek oldu.



Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik yapılan gezinin dönüşünde araçla irtibat kesilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçları da kullanıldı.

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HABERİN ÖZETİ Bolu'da 10 kız çocuğunu kurtarmak için Bayraktar AKINCI havalandı: Bakan Göktaş'tan teşekkür Bolu Yedigöller'e geziye giden çocukları taşıyan aracın kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına insansız hava araçları (İHA) da destek verdi. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibat kesildi. Arama çalışmalarına Bayraktar'ın 2 İHA'sı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1 İHA'sı katılarak yer ekiplerine destek verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmalara destek veren Baykar'a ve Deniz Kuvvetleri'ne teşekkür etti. Kayıp olduğu düşünülen 13 kişi, aracın Yığılca'da bataklığa saplandığı tespit edildikten sonra kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BAYKAR'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu kapsamda Bayraktar'ın 2 İHA'sı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 1 İHA'sı söz konusu güzergahta arama çalışması yaparak 55 ekip ve 204 personelden oluşan yer ekiplerine destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da havadan yapılan arama çalışmalarına ilişkin, "Baykar'a teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Bayraktar iki tane dron gönderdi. Deniz Kuvvetlerimiz de bir dron gönderdi" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, çalışmalara destek veren bakanlıklara ve Bolu halkına da teşekkür etti.

Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e günübirlik ziyarete gelen 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan aracın Yığılca'da bataklığa saplandığı tespit edilmiş, sağlık durumları iyi olan 13 kişi bulundukları yerden kurtarılmıştı.