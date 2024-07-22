Bolu'da hedefi şaşıran pehlivan seyirciyi yere serdi! Herkes kahkahaya boğuldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:20
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Şimşir Bayramı’nda güreşen iki güreşçiden biri, yanlışlıkla rakibi sandığı vatandaşı yere serdi. O anları gören vatandaşlar kahkahaya boğuldu.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
550 KİLO ET PİŞİRİLDİ
Dev kazanlarda 500 kilogram bulgur, 550 kilogram et pişirildi. Duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.
KIRAN KIRANA MÜCADELE
Yemeğin ardından geleneksel güreş müsabakaları düzenlendi. Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti.
GÜREŞÇİLER SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI
Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı. Bu esnada baş güreşçi, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağına tuttu.
Rakibi sandığı vatandaşla güreşmeye çalışan baş güreşçi, vatandaşı yere serdi. Şimşir Bayramı’nda bulunan vatandaşlar da bu anlarda kahkahaya boğuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı