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Boşanma aşamasındaki eşine bıçak çekti! Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:18

Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken adam polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yalova'da faaliyet gösteren bir kurumda çalışan G.D., boşanma aşamasında olduğu kocasının iş yerine gelmesi üzerinde KADES uygulamasından yardım istedi.

Boşanma aşamasındaki eşine bıçak çekti! Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - 1. Resim

Bölgeye sevk edilen polisler elinde bıçak bulunan ve kurum personellerine de saldıran A.R.D.'den teslim olmasını istedi.

Boşanma aşamasındaki eşine bıçak çekti! Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - 2. Resim

POLİS TARAFINDAN VURULDU

Bu esnada etrafa saldırmaya devam eden koca polis tarafından bacağından vuruldu.

Boşanma aşamasındaki eşine bıçak çekti! Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - 3. Resim

Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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