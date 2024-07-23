Boşanma aşamasındaki eşine bıçak çekti! Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:18
Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken adam polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yalova'da faaliyet gösteren bir kurumda çalışan G.D., boşanma aşamasında olduğu kocasının iş yerine gelmesi üzerinde KADES uygulamasından yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen polisler elinde bıçak bulunan ve kurum personellerine de saldıran A.R.D.'den teslim olmasını istedi.
POLİS TARAFINDAN VURULDU
Bu esnada etrafa saldırmaya devam eden koca polis tarafından bacağından vuruldu.
Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası bölgede polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı