Böyle anne olmaz olsun! Çocuğunu çöpe atıp kaçtı

22 Ocak 2025 09:39 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:42

İstanbul Esenyurt’ta kahreden bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir anne, 1,5 yaşındaki kızını sokak ortasında bulunan çöpe atıp kaçtı.

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

İstanbulEsenyurt​'ta akşam saatlerinde meydana gelen olay duyanları kahretti. 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören vatandaşlarla durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis​ sevk edildi. Bu sırada bir adam, “bu benim kızım” diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma izin vermedi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNENİN ATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D.‘nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.