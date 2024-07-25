Bu lokanta fiyatlarıyla şaşırtıyor: 15 yıldır zam yapmıyor! 4 adana, 4 tavuk şiş ve 4 lahmacun 550 lira

25 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:50

Elazığ'da bu kebapçıya girenler fiyatları görünce gözlerine inanamıyor. Fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara meydan okuyan işletmede binlerce kişi yemek yiyor. 4 adana, 4 tavuk şiş ve 4 lahmacun 550 liradan satıldığı görenler nerdeyse her gün müşteri akınına uğruyor.

Temiz ve özenle hazırlanan yemekler, deneyimli çalışanlar tarafından gün içerisinde binlerce müşteriye satışı yapılıyor.

"İNSANLARA ZULMEDEREK BİR YERE GELEMEZSİNİZ"

Bir kebabın 500 liradan satılmasına anlam veremediğini dile getiren işletme sahibi Fuat Demirbağ, "Ömrümüz halka hizmet etmekle geçti. Allah'a şükürler olsun ki 15 yıldır bu faaliyeti Elazığ'da yapıyorum. Böyle salatasıyla her şeyi ile tabak dolu. Biz sürümden kazanıyoruz. Normalde Adana kebabı batıda 300 ila 500 liradan satanlar da var. 500 liraya kebap olmaz. Her şeyin bir maliyeti olur, bin maliyeti olmaz. Ben bunları söylediğimde bazı insanların zoruna gidiyor. İnsanlara zulmederek bir yere gelemezsiniz. İki şubemde 15 tane personelim var.

Biz kebap işinde sürümden kazanıyoruz. Ulusal medyada bizi eleştirenler de oldu koruyan kollayan da oldu. Allah, bizi koruyanlardan razı olsun. Bizi eleştiren taraflar işi bilmeyen taraflar. Birisi gidip Antalya'da, Adana'da herhangi bir yerde 600 liraya kıyma alıyor. 600 liraya aldığını bir kıymadan 10 şiş kebap yapıyorsun. Her bir şişi 500 liraya sattığınızda 5 bin lira bir para kazanıyorsunuz. Bunun maliyeti zaten belli 600 liraya kıyma, 10 tane ekmek, 500 lira da salatasına gitse bile 3 bin 800 lira gibi kazanç elde ediyorlar. Bu parayı kazanmak gerçekten de yanlış bir şey. Bana at eti, martı eti ve kuş eti satıyor dediler. Bu ne doyumsuzluktur böyle. İnsanları kandırmak uğruna böyle şeyler yapıyorlar. Biz bu fiyatları bu şekilde veriyoruz doğrudur ve bu işlerden de para kazandığımız da doğrudur'' dedi.

"400-500 LİRAYA MAL ETTİĞİ ŞEYİ 2 BİN LİRAYA YAKIN FİYAT ÖDEYİP KALKIYORUM"

Müşterilerden Murat Çalı, "Ben ve çevrem genelde burada yemek yiyoruz. Bana mangalımı en leziz bir şekilde yapıp veriyor. Ben evde yapsam bu fiyata mal edemem, bana daha pahalıya mal olur. Bize gerekli lezzeti hesaplı sunduklarından dolayı teşekkür ederim. Başka bir yere yemek yemeye gittim, şu an Fuat ustanın bana 400-500 liraya mal ettiği şeyi 2 bin liraya yakın fiyat ödeyip kalkıyorum” diye konuştu.