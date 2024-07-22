Çanakkale'de gece yarısı deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
22 Temmuz 2024 03:54 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 03:55
Çanakkale'de saat 03.44 sularında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Çanakkale sallandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03.44 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.75 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber