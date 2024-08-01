Cani kocadan akılalmaz işkenceler! İple bağladı, kabloyla dakikalarca dövdü: Cinayette dikkat çeken 'tek kol' detayı

01 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:50

Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde 37 yaşındaki Mehmet Ali Elbeli, karısını öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine gittiğinde 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi evinin salonunda korkunç şekilde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının vücudunda darp ve yara izleri tespit edildi.

Kısa süre sonra karısının durumunu merak eden adam, evin önündeki kalabalığı görünce panikleyerek kaçtı. Kısa süre içinde yakalanan zanlının verdiği ifade ise şaşkına çevirdi.

CANİ KOCA KISKIVRAK YAKALANDI

3 çocuk annesi kadının evde ölü bulunduğu olayı aydınlatmak için titiz bir çalışma yapan Denizli İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek timinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekiple olaya müdahale etti.

Araçla olay yerinden uzaklaşan A.K. ve S.S. Karahisar Mahallesi'ndeki evlerinde, F.Y. ise otomobiliyle birlikte kale ilçesinde yakalandı. Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise jandarmanın yığın çalışması sonucu karanlıkta evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi kocayla birlikte olayla ilgilileri olabileceği değerlendirilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayan jandarma ekipleri, Mehmet Ali Elbeli'nin olayın ardından evine gittiği arkadaşı S.S.'nin birlikte yaşadığı N.Y. isimli kadının da tanık olarak ifadesini aldı.

TÜM İŞKENCELERİ TEK KOLUYLA YAPMIŞ

Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Müge Elbeli'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan koca Mehmet Ali Elbeli, cinayeti kendisi cezaevindeyken karısının uyuşturucu maddeye bulaştığı ve kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini savundu. Üç çocuk annesi kadını iple bağladıktan sonra kablo ile döverek işkence etiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirlenen koca, olay anında yanında kimsenin olmadığını, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisini yaptığını öne sürdü.

Kadınına uygulanan ağır işkenceden şüphe eden jandarma ekiplerinin, şüphelileri çapraz sorguya aldığı, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Cinayet anında çiftin çocuklarının bir yakınlarının yanında oldukları ifade edildi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kocası tarafından işkence yapılan öldürülen Müge Elbeyi'nin geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Albeli'nin tahliye olacağı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı” notu ve 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti.