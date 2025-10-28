Menü Kapat
14°
Editor
 Özge Sönmez

Casusluk soruşturması! Necati Özkan kabul etti: 'Gün ile İmamoğlu görüşmesini ben ayarladım'

Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" soruşturması devam ederken, şüphelilerden Necati Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Hüseyin Gün'ün kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara yanıt veren Özkan her şeyi tek tek anlattı.

Casusluk soruşturması! Necati Özkan kabul etti: 'Gün ile İmamoğlu görüşmesini ben ayarladım'
"" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanan şüpheli Necati Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Verdiği ifadede Hüseyin Gün'ün kendisi hakkında ortaya attığı iddialara cevap veren Özkan, Gün ile İmamoğlu'nun nasıl tanıştığını tek tek anlattı. İkili arasındaki görüşmeyi kendisinin ayarladığını söyleyen Özkan, aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Özkan, savcılık ifadesinde, reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketin sahibi olduğunu, İmamoğlu ile 2014'te seçim kampanyası öncesinde tanıştıklarını, 2019'da 23 Haziran ve 31 Mart 2024'te İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yönettiğini söyledi.

Casusluk soruşturması! Necati Özkan kabul etti: 'Gün ile İmamoğlu görüşmesini ben ayarladım'

"GÜN VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNİ BEN AYARLADIM"

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Hüseyin Gün'ü 2019'da tanıdığını belirten Özkan, bir yakınının 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Gün'ün kendisiyle görüşme istediğini ilettiğini ve bu kişiden "yurt dışında teknoloji üzerine şirketi olan başarılı bir iş adamı" diye bahsettiğini aktardı.

Özkan, "Şu an ismini hatırlamadığım yakınımı kıramadığım için kendisine ilk seçimden sonra, ikinci seçime yaklaşık 5-10 gün kala bir randevu verdim. Randevuya annesi olarak tanıttığı bir şahıs ile geldi. Hatırladığım kadarıyla, toplantıda seçim başarısı sebebiyle bizi tebrik etti. Kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıttı. Boston'da bir teknoloji şirketinin olduğunu, bu şirketin medya takip sistemi üzerine çalıştığını, bize ikinci seçim için destek olmak istediğini söyledi." dedi.

Casusluk soruşturması! Necati Özkan kabul etti: 'Gün ile İmamoğlu görüşmesini ben ayarladım'

Gün'ün 23 Haziran 2019'da yenilenen seçimden sonra kendisine, annesinin İmamoğlu'nu sevdiğini, muhakkak tanışmak istediğini söylediğini aktaran Özkan, bu talep üzerine yaklaşık 1,5 ay sonra İmamoğlu ile Gün ve annesi için randevu ayarladığını belirtti.

"VERDİĞİ TEKLİFİ GÖRÜNCE 'DOLANDIRICI' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Özkan, "Bu toplantıda Hüseyin Gün, medya takip işi için Ekrem Bey'le çalışmak istediğini söyledi. Ekrem Bey de kendisine 'bir örnek sunum hazırlayıp teklifte bulunun değerlendirelim' dedi. Örnek sunum, Türkiye'de aynı sektörde çalışan şirketlerden bile aşağıdaydı. Bu sebeple teklife sıcak yaklaşmadık. Ayrıca Türkiye'de bu işi yapan şirketler aylık 400-500 dolar talep ederken, Hüseyin Gün bizden yaklaşık 3-4 milyon dolar talep etti. Bunu da duyunca teklifi reddettik. Hatta şahıs bende bir dolandırıcı intibası yarattı. Hatırladığım kadarıyla tekliften dolayı ufak bir tartışmamız oldu. Bu görüşmeden sonra, 2025'te İBB operasyonlarından hemen önce bana bir geçmiş olsun mesajı atmıştı, ben de teşekkür etmiştim. Bunlar dışında ne yüz yüze ne de herhangi bir vasıtayla kendisiyle iletişimimiz olmamıştır." diye konuştu.

Casusluk soruşturması! Necati Özkan kabul etti: 'Gün ile İmamoğlu görüşmesini ben ayarladım'

"BU PROGRAMLARI KULLANMADIM"

Savcılık ifadesinde Özkan'a, cep telefonu incelemesinde tespit edilen "internete hiç bağlanmamış yeni bilgisayar temini, yeni hat ve yeni sıfır telefon temini, bu yeni telefon ve numara üzerinden özel stratejik görüşmelerin gerçekleştirilmesi" gibi dokümanların kim tarafından ne zaman ve ne sebeple hazırlandığı soruldu.

Özkan, "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum. Bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim. Eğer benim telefonumdan çıktıysa muhtemelen bana biri tarafından gönderilmiştir. Ben dikkate alıp açmamışımdır." şeklinde cevap verdi.

"Wickr Me" isimli programı kullanıp kullanmadığı sorusu üzerine Özkan, programı hiç duymadığını, kullanmadığını ve programla ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Necati Özkan'a, Hüseyin Gün'ün telefonunda ele geçirilen "Bluestar81-Necati" rumuzlu kullanıcının kendisi olduğu iddiası soruldu.

Wickr Me programı üzerinden Gün ile görüşme yaptığı iddiasını kabul etmeyen Özkan, "Hayatım boyunca Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. 'Bluestar81-Necati' isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Özkan, Gün'ün dijital materyallerinde 19-20 Ağustos 2019'da "IBB digital meeting 20th Aug" başlığı ile kaydedilen İngilizce not içeriğinde belirtilen toplantının gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Sorunun cevabında bahsetmiş olduğum, Hüseyin Gün'ün bize sunum yaptığı toplantı, bu soruda sormuş olduğunuz toplantıdır. Birinci soruda detayları anlatmıştım. PİİQ Medya isimli şirket Hüseyin Gün'e ait, bize medya takip için teklifte bulundukları şirkettir. Ayrıca, özellikle belirtmek isterim ki bu toplantı seçimlerden 1,5 ay sonra yapılmıştır. Mutlu, benim Öykü Ajans isimli şirketimde çalışanımdır."

"ALEYHİME OLAN HİÇBİR BEYANINI KABUL ETMİYORUM"

Gün'ün telefonunda ele geçirilen mesaj kayıtlarına ilişkin sorulan sorulara Özkan, "Mesaj içerikleri ile ilgili bir bilgim yoktur. Bu içeriklerin daha sonra oluşturulduğunu düşünüyorum. Çünkü mesajda bahsi geçen öneriler fiiliyata geçmemiştir. Geçmiş olsaydı, mesajların gerçek olduğunu düşünebilirdik." cevabını verdi.

Şüpheli Özkan ifadesini şöyle tamamladı:

"Ben hayatımda Osint Darkweb diye bir şey duymadım. İBB veri tabanı ile ilgili Hüseyin ile aramızda bir görüşme geçmedi. Benim Hüseyin Gün'ün beyan ettiği gibi, kendisinden raporları alıp 'na ilettiğim hususu yalandır. Yine ifademde bahsettiğim üzere 'Wickr' programını zaten hiç kullanmadım. Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasının Aaron Barr isimli şahıs tarafından oluşturulduğu, Hüseyin Gün tarafından bunun bana iletildiği, benim de Ekrem İmamoğlu'na ulaştırdığım hususu yalandır. Hüseyin Gün'ün aleyhime olan hiçbir beyanını kabul etmiyorum."

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Hüseyin Gün ve Melih Geçek'in başka suçtan tutuklu oldukları, Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenilmişti.

