CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı trafik kazası geçirdi!

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesinde trafik kazasına karıştı. Kazada Ocaklı ve beraberindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın da aralarında bulunduğu üç kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeniyol köyü mevkisinde gerçekleşti. Tahsin Ocaklı’nın yönetimindeki 34 EEG 830 plakalı otomobil, Serdar K.’nin kullandığı 09 AGJ 200 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, milletvekili Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve yanındaki Muhammet M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kaçkar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavileri burada devam ediyor.

VEKİL OCAKLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Genel Cerrahi Servisinde tedavisi devam eden Milletvekili Ocaklı, kazada küçük sıyrıklar aldıklarını söyledi.

Kendisi, diğer araçtaki sürücü ve yolcunun sağlığında kalıcı bir sorun olmadığını belirten Ocaklı, bundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Ocaklı, "Herhangi bir sorunum yok, yarın itibariyle her şey yoluna girmiş, düzelmiş olur. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz diyorum" diyerek durumunun iyi olduğunu bildirdi.