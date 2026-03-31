Gündem
 | Baran Aksoy

CHP'de sular durulmuyor! 2 belediye meclis üyesi ihraç edildi

CHP, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ihraç edilen Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek veren 2 meclis üyesinin kesin ihracına karar verdi. Ayrıca 4 üyeye de farklı disiplin cezaları uyguladı. İşte detaylar...

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda, Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ile Erdal Delikaya hakkında oy birliğiyle kesin ihraç kararı alındı.

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu, Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri hakkında aldığı kararlarla partideki disiplin sürecini duyurdu.
Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ile Erdal Delikaya oy birliğiyle kesin ihraç edildi.
Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan'a 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verildi.
Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut'a uyarı cezası uygulandı.
Bu 6 meclis üyesinin daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek açıklaması yaptığı belirtildi.
Abdulvahap Göçer, geçtiğimiz aylarda partisine yönelik eleştirileri sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş ve partiden ihraç edilmişti.
Kurul ayrıca, partiden ayrılmak istemediklerini ifade eden meclis üyeleri Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan’a 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verilmesine karar verdi.

2 İSME DE UYARI CEZASI VERİLDİ

Öte yandan, partiyle bağlarını sürdürmek istediklerini belirten Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut hakkında ise uyarı cezası uygulandı.

Söz konusu 6 belediye meclis üyesinin, daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek açıklaması yaptığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Abdulvahap Göçer, geçtiğimiz aylarda partisine yönelik eleştirileri sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Göçer daha sonra partiden ihraç edilmişti.

