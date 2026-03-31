CHP'de sular durulmuyor! 2 belediye meclis üyesi ihraç edildi

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda, Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ile Erdal Delikaya hakkında oy birliğiyle kesin ihraç kararı alındı.
Kurul ayrıca, partiden ayrılmak istemediklerini ifade eden meclis üyeleri Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan’a 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verilmesine karar verdi.
Öte yandan, partiyle bağlarını sürdürmek istediklerini belirten Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut hakkında ise uyarı cezası uygulandı.
Söz konusu 6 belediye meclis üyesinin, daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek açıklaması yaptığı belirtildi.
Abdulvahap Göçer, geçtiğimiz aylarda partisine yönelik eleştirileri sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Göçer daha sonra partiden ihraç edilmişti.