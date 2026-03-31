CHP'de sular durulmuyor! 2 belediye meclis üyesi ihraç edildi

Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ile Erdal Delikaya oy birliğiyle kesin ihraç edildi.

Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan'a 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verildi.

Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut'a uyarı cezası uygulandı.

Bu 6 meclis üyesinin daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek açıklaması yaptığı belirtildi.